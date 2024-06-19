СГС не пусна от ареста Красимира Филипова, обвинена, че с дъщеря си, е убила жестоко Пейо Пеев

Софийският градски съд не уважи искането на Трифонова ярката ѝ да бъде изменена от „Задържане под стража“ в по-лека. Съдът се мотивира с това, че до момента не е разколебано обоснованото предположение, че тя и дъщеря ѝ са убили Пейо П. и има риск Красимира да извърши престъпление, ако е с по-лека мярка за неотклонение. Според определението на съда няма опасност тя да се укрие, но към момента срокът на задържането ѝ, който е около 5 месеца, не се явява прекомерен.

Съдът отчете, че по разследването се работи активно, освен това медицинската експертиза сочи, че за Красимира се полагат адекватни медицински грижи.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба пред Апелативен съд – София.