Проф. Екатерина Михайлова: Ако предложението за допитване бъде върнато, значи, че депутатите „няма да го отхвърлят”

Ако предложението за референдум бъде върнато като недопустимо, това ще означава, че всъщност депутатите „няма да го отхвърлят” – това заяви проф. проф. д-р Екатерина Михайлова в предаването „Твоят ден” по NOVA News.

ГЕРБ настоява председателят на парламента да не допуска за разглеждане предложението на държавния глава и да го върне на „подателя“.

„Предстои да разберем какво ще се случи. Има такива моменти в живота на човек, застанал на важни позиции в държавата, когато от него зависят много неща. И за председателя на Народното събрание – както е с по-скоро процедурни правомощия, това решение ще е изключителен тест за него“, подчерта Михайлова и изрази надежда Наталия Киселова да „бъде на висотата на институцията и на интересите на българския народ“.

Професор Михайлова коментира , че ако Киселова откаже да бъде разгледано в НС предложението – президентът всъщност няма да може да сезира Конституционния съд. „Ако няма акт на парламента – няма какво да изпрати в КС. Защото Конституционният съд разглежда само неща, които са описани в Конституцията. Може да се произнесе относно конституционно съобразността на закони, решения и други актове на Народното събрание. Ако няма акт на Народното събрание, няма какво да отнася президентът“, обясни тя.

Допълни: „Ако обаче влезем в хипотезата, че предложението за референдум бъде внесено в НС, разгледано и отхвърлени – то тогава президентът може да го атакува пред КС“.

„Станахме членове на Европейския съюз и НАТО. Това беше интересът ни преди около 20 години. Сега този интерес трябва да се реализира. С присъединяването си към евроблока България пое ангажимент в момент, в който е готова – да стигне до въвеждането на еврото“, припомни преподавателят по Конституционно право.

Тоест – веднъж имахме политическо съгласие да станем членове на Европейския съюз. На второ място имахме договор, който беше ратифициран от България и от всички странни членки на Европейския съюз. И на трето място имаме – изпълнение на този договор.

Професорът изрази мнение, че предложеният от президента референдум е под въпрос дали въобще може бъде проведен. Според Михайлов то е конституционно недопустим, защото в член 5-и в Конституцията е посочено, че международни договори, които са приети, ратифицирани са по съответния ред, влезли са в сила и са обнародвани – имат предимство пред вътрешното право. А членството в ЕС е международен договор, който, за да влезе в сила – е ратифициран от всички страни членки на еврообщността.

Така от една страна „веднъж имаме Конституцията да ни каже, че този договор е с предимство пред националното законодателство“ и на второ място, за да станем членове на ЕС, ние изменихме Основния си закон – с което казахме, че участваме в изграждането на ЕС и прехвърлихме правомощия към него.

„Една страна, която не изпълнява своите договорни задължения – може да не бъде изключена, но на нея ще бъде гледано като към държава, която не може да бъде сериозен член на тази организация“, посочи професор Михайлова.

Категорична е, че прочитайки мотивите на Румен Радев за референдума – не е открила нито един аргумент, който да подплатява юридически искането за него. „Там има някакви емоционални неща“, категорична е тя.

Сред емоционалните „неща“, е мнението на пpeзидeнта, че въвeждaнeтo нa eдиннaтa eвpoпeйcĸa вaлyтa мoжe и тpябвa дa cтaнe c yбeдитeлeн нaциoнaлeн ĸoнceнcyc, c вътpeшнa yбeдeнocт нa xopaтa, a нe c пpeнeбpeжитeлнo нeзaчитaнe нa тяxнaтa вoля. Bceĸи бългapcĸи гpaждaнин имa пpaвo дa ce пpoизнece oтнocнo cвoитe пapи и блaгocъcтoяниe, ĸaза в мoтивитe cи тoй.

Bceĸи oпит зa пpeдcтaвянe нa пpeдлaгaния oт мeн peфepeндyм зa гoтoвнocттa ни зa въвeждaнe нa eвpoтo ĸaтo peфepeндyм „зa“ или „пpoтив“ eвpoпeйcĸoтo бъдeщe нa Бългapия щe бъдe гpyбa мaнипyлaция. Бългapия e пълнoпpaвeн члeн нa Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸoйтo имa пpaвoтo дa oпpeдeли ĸoгa дa въвeдe eдиннaтa вaлyтa. И тoвa пpaвo пpинaдлeжи нa бългapcĸия нapoд, категоричен бе държавният глава.