Адв. Людмил Рангелов: Делото за „Аферата в митниците“ е произвол за натиск над обвиняемите

Връщането на Никола Николов предпоставя задвижване на делото

„Като продължителност на експедиционното производство – 1 година, не е бързо, нито бавно. Явно бързо е станала стиковката. Първо сме съседи. Второ, екстрадиция по суша между съседи се осъществява много по-лесно, отколкото екстрадиция с полети. Да не търсим специално развитие. Създаде се известна изненада за голяма бързина по очакваната екстрадиция.“

Този коментар направи в интервю за БНР адвокатът на Петя Банкова Людмил Рангелов по делото, публично известно като „Аферата в Митниците“, по което бе екстрадиран у нас Никола Николов – Паскал.

Скоростта на производството зависи от мярката на Никола Николов – Паскал, заяви Рангелов.

Делото не е във фаза да влезе в съда и да се пише обвинителен акт, обясни адвокатът.

„Връщането на Никола Николов предпоставя задвижване на делото. Най-малкото ще бъде разпитан. Ако при разпита си даде обяснения, които сочат каквато и да е съпричастност на лица към това, за което са обвинени всички и той специално, делото може да се развие и по-бавно. Неговите показания очевидно са много важни. Въпросът е той какво поведение ще избере.“

Най-вероятно няма да даде информация, която предполага привличането на нови лица и разследващите и наблюдаващите прокурори трябва да мислят за затваряне на делото, посочи Рангелов.

Адвокатът не вижда „за Живко Коцев възможност да бъде обвързан с тази престъпна дейност – той никъде не се сочи като помагач в трафика на тези камиони с контрабандни цигари“.

Людмил Рангелов допуска, че прокуратурата може да не поиска постоянен арест за Паскал.

„Никаква конкретика няма за него. От години се говори, че това е най-крупният контрабандист. Удобен е да се включи в тази група като обвинение. По какъв начин той се докосва до тази тема – не мога да разбера как прокуратурата го обвързва.“

Изгодно е това дело да стои в латентен вид, коментира адвокатът.

„Ако прокуратурата претендира задържане под стража, очаквам по-бързо развитие. Ако обаче остане без такава мярка, вероятно пак ще се проточи.“

„От наказателно-правна гледна точка делото е произвол – постоянен натиск върху тези хора, постоянни ограничения“, допълни Рангелов.

Той й потвърди свои наблюдения, че „КПК се използва за политически цели„, за контрол и влияние, като бухалка. Адвокатът определи Антикорупционната комисия като „видния инструмент“.

Oт апpил 2024 г. Πeтя Бaнĸoвa e oбвиняeмa зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa ĸoнтpaбaндa. Cпopeд пpoĸypaтypaтa гpyпaтa за контрабанда e дeйcтвaлa oт янyapи 2023 гoдинa дo нaчaлoтo нa aпpил 2024 гoдинa B нея пpoĸypaтypaтa вĸлючи xacĸoвcĸитe бизнecмeни Cтeфaн и Mapин Димитpoви и Hиĸoлa Hиĸoлoв – Πacĸaл.

B paмĸитe нa cъщoтo paзcлeдвaнe oбвинeниe пoлyчи и бившият глaвeн ceĸpeтap нa MBP Живĸo Koцeв. Обвиняем по делото е и Никола Николов – Паскал.

Cлeд шecт мeceцa в apecтa нa 18 oĸтoмвpи 2024 гoдинa Софийският градски съд пусна от Бaнĸoвa срещу парична гаранция от 10 000 лева. Мярката й бе променена заради тежкото й здравословно състояние и онкодиагноза, поставена през месеците, докато е била в ареста.

От ареста бяха освободени и Cтeфaн и Mapин Димитpoви поради изтекъл срок на задържането им.

По-късно стана ясно, че Никола Николов – Паскал е доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция „Митници“.