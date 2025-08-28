АС – Бургас потвърди мерките за неотклонение на обвиняемите за случая със загиналото 8-годишно дете в Несебър

На следващ етап е възможно собствениците да бъдат привлечени към отговорност

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг дете в Несебър представи прокуратурата днес.

„Съдебно-техническа експертиза показа, че става въпрос за доста сериозно компрометиране на т.нар. сбруя (седло), на което е било детето. Турско производство, няма етикет, на такова производство годността му е около 5 години, но не може да се коментира за момента. Въпрос е на последващи експертизи.“ Това заяви Кремена Стефанова – прокурорът по делото за мерките за неотклонение по случая с 8-годишното дете, което на 18 август падна при парасейлинг в Несебър и загина, съобщи БНР.

На този етап обвиняеми са отговорникът на атракциона Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и поискаха по-лека мярка. Капитанът Христо Раев също обжалва паричната си гаранция.

Апелативният съд в Бургас отхвърли жалбите на тримата и потвърди определението на ОС – Бургас Петко Стефанов и морякът Камен Тенев да останат задържани под стража, както и паричната гаранция от 5000 лв. на Христо Раев.

Към делото са приложени фирмени документи, сред които книги за инструктаж и контролния талон на лодката, теглила парашута, от който падна 8-годишният Иван.

„Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува“, каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев, предава БТА.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

„Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката„, каза той.

Коланите са били поставени от моряка Камен Тенев, но защитата му твърди, че той е работил само като общ работник на лодката и не е имал задължения по оборудването:

„По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника и капитана. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост“.

Соченият за управител Петко Стефанов казва, че е изпълнявал единствено касови функции и никога не му е било възлагано да отговаря за техническата безопасност на атракциона.

Неговият адвокат Петър Димитров коментира, че не смята клиента си за човека, който трябва да понесе отговорност за трагедията.

От прокуратурата уточниха, че на следващ етап от делото е възможно да бъдат привлечени като обвиняеми и собствениците на фирмата за парасейлинг, съобщи БГНЕС.