Номинационната комисия класира първите трима за членове на КПК

Номинационната комисия излезе с оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание.

Оценяването включва обобщение на представянето на кандидатите по критерии, заложени в процедурата – професионален опит, почтеност, независимост, компетентност и мотивация за заемането на длъжността.

С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150.

На следващо място е класиран неговият заместник Петър Коев, на трето място е адвокат Мария Даскалова. И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство – ГЕРБ, БСП и ИТН.

Четвърта е и единствената кандидатура, която не е внесена от управляващите, тя е на адвокат Аделина Натина-Зиколова, като тя е получила 63 точки.

На 22 август Номинационната комисия изслуша четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията.

Номинационната комисия изпълни възложената ѝ важна задача в духа на професионализъм, колегиалност, екипност и добро взаимодействие, с цел да бъде максимално полезна на решаващия орган ( б.а. Народното събрание) при вземане на своето информирано решение, пише в доклада си Номинационната комисия.

Председател на Номинационната комисия е заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, заместник-председател на комисията е адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), и членове – Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Авджиев (главен секретар на омбудсмана).

След като номинационната комисия изпрати своята оценка за кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията в Народното събрание, процедурата продължава с представянето в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

След обсъждането докладът влиза в пленарната зала. Ако нито един кандидат не получи необходимото мнозинство, се обявява нова процедура, с нова номинационна комисия и нови кандидати.