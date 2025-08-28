Последни новини
Home / Законът / Съдът остави в ареста 31 – годишния учител, обвинен в сексуално посегателство над малолетна ученичка

Съдът остави в ареста 31 – годишния учител, обвинен в сексуално посегателство над малолетна ученичка

De Fakto 28.08.2025 Законът Напишете коментар 274 Прегледа

Defakto.bg

Задържаният по обвинение за сексуално престъпление 31 – годишен учител по физическо в София остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата няма данни за принуда от страна на учителя и няма данни за други пострадали лица, съобщи БТВ.

Повече от час Софийският районен съде  изслушвал обвиняемия. Заседанието е  било при закрити врата заради чувствителната информация и за да се запази анонимността на 13-годишното момиче.

Обвиняемият е учител от шест години. Бивш професионален спортист. Семеен с малко дете и чисто съдебно минало.

Според адвокат Петър Чалънов разговорите между двамата започнали за литература, книги и спорт. По думите му семейството е знаело за връзката между двамата, но не е предприело никакви действия.

„Срещите им без консумация са в един шест-седеммесечен период. За това са знаели майка ѝ, баща ѝ, класният ръководител“, каза Чалънов.

31-годишният учител беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Адвокатът на учителя заявява, че седмокласничката била инициатор на връзката, а  сигналът е подаден от училището едва след нейното консумиране.  Той посочва,  че клиентът му признава вината си и се надява на условна присъда.

Не коментираме неговите изявления. Няма да даде обяснения, съжалява за случилото се. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е от страна на ученичката“, казва адвокатът.

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя  за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.

Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст от същото училище.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2  до 8 години за това престъпление, казват  от прокуратурата.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът отказа да наложи арест на Никола Николов – Паскал, определи му парична гаранция от 50 хил. лв.

Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата, задържаният за контрабанда Никола Николов – Паскал …

Радев: Върви бруталната чистка в ДАНС, с която санкиционирани политици превръщат службата в своя бухалка, няма да стане!

„В момента, санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици, извършват брутална чистка в ДАНС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване