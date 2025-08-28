Съдът остави в ареста 31 – годишния учител, обвинен в сексуално посегателство над малолетна ученичка

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Задържаният по обвинение за сексуално престъпление 31 – годишен учител по физическо в София остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата няма данни за принуда от страна на учителя и няма данни за други пострадали лица, съобщи БТВ.

Повече от час Софийският районен съде изслушвал обвиняемия. Заседанието е било при закрити врата заради чувствителната информация и за да се запази анонимността на 13-годишното момиче.

Обвиняемият е учител от шест години. Бивш професионален спортист. Семеен с малко дете и чисто съдебно минало.

Според адвокат Петър Чалънов разговорите между двамата започнали за литература, книги и спорт. По думите му семейството е знаело за връзката между двамата, но не е предприело никакви действия.

„Срещите им без консумация са в един шест-седеммесечен период. За това са знаели майка ѝ, баща ѝ, класният ръководител“, каза Чалънов.

31-годишният учител беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Адвокатът на учителя заявява, че седмокласничката била инициатор на връзката, а сигналът е подаден от училището едва след нейното консумиране. Той посочва, че клиентът му признава вината си и се надява на условна присъда.

„Не коментираме неговите изявления. Няма да даде обяснения, съжалява за случилото се. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е от страна на ученичката“, казва адвокатът.

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.

Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст от същото училище.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години за това престъпление, казват от прокуратурата.