Съдия Калин Калпакчиев: По закона „Магнитски“ доказателства не се представят, но описаните деяния могат да се разследват

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Комисията за противодействие на корупцията в сегашния си вид съществува от 2023 година. Вече повече от година и половина практически законодателният орган (б.р. – парламентът), който трябва да избере членовете на тази комисия, е в забава.

Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата, заяви пред Лили Маринкова във „ФАКТИ“ съдия Калин Калпакчиев, член на Номинационната комисия за избор на членове на КПК.

През 2023 година имаше изкуствено разделение на старата мегакомисия, но стана така, че членовете на сегашната комисията участват и в двете изкуствено разделени комисии. Има едно решение на Административен съд София, в което се казва, че в този си състав решенията на комисията за борба с корупцията са нищожни, защото съставът на комисията не отговаря на закона. Има решение на Административен съд София, в което се казва, че в този си състав решенията на комисията за борба с корупцията са нищожни, защото съставът на комисията не отговаря на закона, каза съдията.

„Това, с изтеклите мандати, важи и за Висшия съдебен съвет, и за Инспектората към ВСС. Ето това е един от симптомите на всеобщата развала на демократичните институции. Аз съм бил член на ВСС, но и тогава съветът не вдъхваше доверие, че е независим орган.Това не е моя констатация, а на десетки хора. И днес продължава да се повтаря при процедурите за избор на членове на ВСС, че самата конструкцията на ВСС, предвидена в Конституцията, не е добра, защото вътре има политическо присъствие, политическа квота“, добави съдията.

Съдът на ЕС постанови, че ИВСС с изтекъл мандат не може да изпълнява в пълнота функциите, тъй като така застрашава независимостта на съдебната власт. За ВСС няма такова решение, но много колеги смятат, че то е приложимо. Сега всички очакват Конституционният съд да се произнесе дали този ВСС с изтекъл мандат може да избира главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС. Това решение се очаква да развърже казуса с избора на редовен главен прокурор, отбеляза Калпакчиев.

Като член на номинационната комисия Калпакчиев засегна въпроса за отговорите на кандидатите за членове КПК, според които разследвания по закона „Магнитски“ са невъзможни, защото не са представени конкретни доказателства за корупция от САЩ. Той напомни решението на ВАС, че у нас глобалния закон е неприложим.

Съдия Карпакчиев обърна внимание, че в тази процедура американската страна не е длъжна да предоставя доказателства.

Но от това, което е предствено най-общо става ясно какви са деянията, за които са наложени санкциите и те могат да бъдат разследвани, каза наказателния съдия. Дали са разследвани и как са разследвани е друг въпрос, обобщи магистратът.

Не е случайно изискването към членовете на КПК да не са политически обвързани, да не са били депутати, членове на политически кабинети и т.н. Но това гарантира ли политическа независимост, попита Калпакчиев, като добави, че това важи за много органи. Даде пример с ВСС, тъй като половината му членове се избират от НС – политически орган. Проблемът е че не винаги мнозинствата могат да гарантират обективен и независим избор. За съжаление сме били свидетлиет на тов, каза съдията.

Цялото интервю тук