Задържаният 21- годишен Ивелин Цветанов за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста

Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката на Окръжния съд и остави за постоянно в ареста 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай, майка на бившата му пирятелка.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Убийството стана преди 10 дни, като жертвата беше прободена с нож в дома ѝ, а още същия ден Ивелин Цветанов беше задържан в общежитие в Студентски град в София.

Младежът е от Варна и е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, без криминални прояви до момента. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Днес като защитник на Ивелин Цветанов бе конституиран и неговият баща Севдалин Цветанов.

Той заяви, че синът му не е имал никакви криминални прояви, студент е и спортува активно силов трибой, има много приятели и не е влизал в конфликт с тях и поддържа връзка със своите приятели и съученици. Той разказа пред медиите, че синът му страда от паник атаки и взема заради това медикаменти:

„Посъветван от една психоложка, която му обяснила, че той може да си върне любовта, да, ходеше да поднася цветя, които бяха отхвърлени. Но, аз не съм присъствал, не съм свидетел. Това са неща, които съм чул само. Да, тежка му беше раздялата и не беше съвсем преживяна. Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо“.

По време на днешното заседание апелативният прокурор Николай Божилов предостави пред съда допълнителни материали – протоколи за разпити на трима свидетели и разпечатка от телефона на обвиняемия за местата, от които са проведени разговори преди и след престъплението. И поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия за престъплението „задържане под стража“.

Адвокат Стоян Янков, защитник на обвиняемия, поиска по-лека мярка. Относно твърденията на държавното обвинение, че Цветанов е направил частични самопризнания, той изтъкна: „Българската полиция вече не бие, има по-рафинирани методи за въздействие“.

Според него доказателствата, представени по делото, са опорочени, защото не са събрани по Наказателно процесуалния кодекс (НПК), а по Закона за МВР, а освен това от събраните доказателства не следва да се направи извод за обосновано предположение, че подзащитният му е извършил престъплението. Ивелин Цветанов е задържан по Закона за МВР, а не по НПК, както трябва да бъде, обясни още Янков и отбеляза, че всички доказателства, събрани от полицаите по-късно, не могат да бъдат приобщени към делото. Полицаите, когато са го задържали, не са му осигурили защита и не са му разяснили, че има право на такава, както и че не е длъжен да дава обяснения, посочи още адвокатът. Според него делото се крепи само на съмнения.

Пред съда Ивелин Цветанов каза, че никога не е имал незаконни прояви и не е бил задържан от полицията. Той поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като по думите му в ареста всички го третирали, все едно е извършил престъплението.

Според съда липсват данни, че обвиняемият може да се укрие, но има вероятност да извърши друго престъпление, тъй като е имал предварителен план за действие, затова Апелативният съд потвърди наложената от Окръжния съд мярка за неотклонение.