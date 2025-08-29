Асен Василев: Заради опорочената процедура за КПК, шансът да получим пари по ПВУ е много малък

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред Нова тв, че не познава Никола Николов – Паскал и няма притеснения от него.

„Не познавам това лице. Неговото име нищо не ми е говорело по времето, когато бях министър на финансите. Това, което започнахме по времето на нашето управление, заедно с английското правителство, е да направим 100-процентово сканиране на целия товарен трафик на „Капитан Андреево“, „Лесово“ и митницата в Бургас.

Ако 100% от камионите минават през скенер, вече не сме зависими от хора на границата. Това обаче беше спряно от правителството на Димитър Главчев. Не сме имали никаква информация от ДАНС, че те работят по канал на Никола Николов-Паскал“, каза той.

Василев обясни още, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев. Василев смята, че свързването на неговото име с това на Паскал е политическа атака.

„Ако имаше нещо, щеше отдавна да е доказано. Петя Банкова беше седем месеца в ареста, след което каза, че показанията ѝ са дадени под натиск. Имаше и друг случай – Соня Клисурска (по делото срешу бившия зам. кмет на София Никола Барбутов) също каза, че е била натискана, за да лъжесвидетелства.

Това са похватите на КПК, заради което ние искаме да има политически неутрална Антикорупционна комисия. Такава в момента няма“, коментира Василев.

Планът за възстановяване и устойчивост

Бившият финансов министър коментира, че шансът да получим парите по Плана за възстановяване и устойчивост при „опорочена процедура за Антикорупционната комисия“, е много малък.

Вчера Номинационната комисия класира трима от предложените от властта за членове на КПК.

„Това, което е записано в ПВУ, е че Комисията трябва да има неполитическо ръководство. А виждаме, че самата процедура е опорочена, ръководството е политическо – трима от кандидатите за тези три места са излъчени от ГЕРБ, БСП и ИТН“, обясни той.

Василев каза още, че за юни месец вече имаме 1,5% бюджетен дефицит.

По думите, за шест месеца правителството на Росен Желязков е изтеглило повече дълг, отколкото за последните три години взети заедно. И допълни, че този дълг се налива в ББР по същата скандална схема, по която бяха налели 1 милиард, който стигна до осем фирми.

Вот на недоверие през септември

„Идеята за вот на недоверие на тема „Завладяна държава“ е обсъждана с „Да, България“. Правителството и партиите в Народното събрание, които го подкрепят, дадоха достатъчно поводи да се види, че в момента има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет“, посочи Асен Василев.

Той посочи, че друг важен акцент е, че не е прокарано законодателство, с което да се вдигнат заплатите на младите медици.

По отношение на подкрепата на вота от другите партии в НС, той заяви: „Всички, които смятат, че това правителство е вредно за България, са добре дошли“. И беше категоричен, че евентуална смяна на кабинета няма да повлияе върху приемането на еврото през 2026 г. „Ние сме готови да управляваме без ГЕРБ“, категоричен бе той.

Коалицията ПП-ДБ

„Аз лично работя за обединен фронт, който включва и колегите от „Демократична България“ – срещу Борисов и Пеевски“, посочи той. И увери, че разминаване между ПП и ДБ по ключовите теми няма.