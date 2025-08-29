Деца до 14 години са под специална закрила и не могат да дават валидно съгласие за сексуални отношения

БХК призовава да не се толерират изказвания, които оправдават насилие над деца

Българският хелзинкски комитет настоява институциите и медиите да не толерират изказвания, оправдаващи сексуални отношения между възрастни и малолетни, тъй като това нормализира насилието и подкопава усилията за неговото предотвратяване.

Българският хелзинкски комитет изразява дълбока тревога от публичните изказвания, които вменяват вина у малолетно момиче за сексуална връзка с учител. Става дума за 13-годишна негова ученичка, която според защитата на учителя е инициирала отношенията, а реакцията на 31-годишния мъж се аргументират с „бързото ѝ физическо развитие“. Подобни твърдения не са просто неприемливи – те представляват опасна форма на легитимиране на насилието над деца и подкопават основополагащи стандарти за защита на децата.

Българското законодателство, както и международното право, ясно определят, че деца под 14 години са обект на специална закрила и не могат да дадат валидно съгласие за сексуални отношения. Ситуацията се утежнява допълнително от това, че мъжът е бил преподавател на момичето, което създава помежду им и формални отношения на власт и контрол, които той би могъл да упражнява над нея. Всеки опит за оправдание на изнесените пред медиите данни за отношения представлява насърчаване на сексуалната експлоатация. Физическото развитие или външният вид на едно дете не могат и не бива да бъдат аргумент за заобикаляне на закона и за пренебрегване на най-добрия интерес на детето, точно както външният вид на една жена сам по себе си не може да се тълкува като съгласие за интимност.

Особено тревожен е фактът, че в социалните мрежи подобни твърдения срещат подкрепа. Това свидетелства за дефицити в обществената чувствителност и в разбирането за правата на децата. В резултат се създава среда, в която извършителите се чувстват оправдани, а жертвите – безсилни и вторично виктимизирани.

Настояваме медиите и институциите да бъдат особено внимателни към оправдаването на сексуални отношения с малолетни, тъй като това нормализира насилието и подкопава усилията за неговото предотвратяване.