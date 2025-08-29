Директорката на НАП – Велико Търново Хрисимира Витанова най-вероятно ще се сдобие с обвинение, след като потрошила чужд автомобил пред дома си, съобщи Нова тв. Спорът бил за паркиране.

Инцидентът е станал, когато доставчик спрял автомобила си пред гаража на Витанова, за да зарежда близък магазин. Това изнервило директорката, която първо счупала предното стъкло на колата, а след това започнала да крещи на мъжа.

Потърпевшият е подал жалба, а на място се е намесила полицията. Заради високата длъжност на Витанова материалите са докладвани не само на Районната прокуратура, но и на главния прокурор.

От ОДМВР потвърдждават инцидента, който е от вчера, и посочват, че е образувано досъдебно производство за повреждане повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура.