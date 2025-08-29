СГС отхвърли колективен иск срещу Петър Волгин за лично мнение в публикация за Народния съд

Share Facebook

Софийски градски съд отхвърли колективния иск срещу Петър Волгин за публикацията му за Народния съд.

За решението съобщи самият Волгин във „Фейсбук“. „В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът“, каза той.

Ищците, 41 граждани, наследници на осъдени от Народния съд, заведоха дело с твърдението, че са лично засегнати от публикация на журналиста в социалните мрежи и поискаха 100 хиляди лева обезщетение.

В иска се казваше, че „душите им били наранени„, защото Волгин засегнал паметта на жертвите на комунистическия режим, като направил саркастичното сравнение, че трябва нов Народен съд особено за онези „ретранслатори на най-мракобесните либерални практики и вашингтонско-брюкселското промиване на мозъците“.

Ищците бяха скандализирани от думите на Волгин: „Едва когато тези агенти на влияние изчезнат от публичната сцена, България ще има шанс да развива като свободна държава.“

С решение от 27 август 2025 г. Софийски град съд отхвърли иска им като тенденциозно подаден, за да се атакува Петър Волгин в качеството му на критично мислеща личност, чиито коментари и анализи често са в разрез с политкоректната норма.

Съдът посочва, че в основния закон се залага на „принципа на политическия плурализъм и изразяването на мнение по обществено-политически въпроси не е забранено, както и обсъждането на исторически факти в контекста на настоящото и при оценка управлението на страната, като проява както на лично мнение, така и като средство за обосноваване политическите възгледи на автора“.

В мотивите си съдиите посочват, че няма как да приемат за „противоправно публикуването на мнение, с което журналист-политически анализатор изразява неодобрение от начина, по който се управлява държавата и призовава за промени, би довело до ограничаване на регламентираните в Конституцията на Република България основни права на граждани“.

Съдът заключава, че ответникът не е действал противоправно, и че обсъждането на исторически въпроси, както и изразяването на мнение по обществено-политически теми не е забранено.

„В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът“, написа евродепутатът в социалните мрежи. Съдът защити свободата на словото! Винаги се радвам, когато българската съдебна система работи справедливо и когато защитава плурализма“, каза той.

„Разбира се, че никога не съм възхвалявал комунизма. Най-малкото защото именно по времето на комунизма тогавашните власти искаха да бъда изправен пред военен съд, заради критиките си към режима на Тодор Живков. А всеки нормален историк, а не от тези, в чиито глави кънтят овехтели атникомунистически лозунги, ще ви каже, че Народният съд от 1944-1945 г. е издал както справедливи присъди, така и неправомерно е осъдил немалко хора“, коментира Волгин.

Евродепутатът подчерта още нещо: „Съдебният състав, който гледаше колективният иск срещу мен, съвсем правилно е отбелязал, че правото на собствено мнение не е забранено и съответно няма как да бъда осъден, задето съм изказал лична позиция.“

Според него, това решение на съда е важно, защото „слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също“.

Съдът присъжда на Волгин 3000 лева за адвокатско възнаграждение и 15 лв. за разноски по делото, които ще бъдат заплатени от ищците по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред АС- София.