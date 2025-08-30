Радев: Върви бруталната чистка в ДАНС, с която санкиционирани политици превръщат службата в своя бухалка, няма да стане!

„В момента, санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ.

Нека ме чуят ясно – няма да стане ! „.

Това заяви държавинят глава Румен Радев пред журналисти в Шумен. Не уточни дали санкционираните са по закона „Магнитски“.

Радев е съгласен с премиера Росен Желязков, че предстои сезон на високо политическо напрежение.

„Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането ключови решения за бъдещето на страната„, каза той.

„И ако наистина продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават наистина да не се отстояват техните интереси и с това ще се съглася, че алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена„, прогнозира президентът Радев.