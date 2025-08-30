Радев: Върви бруталната чистка в ДАНС, с която санкиционирани политици превръщат службата в своя бухалка, няма да стане!

„В момента, санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ.
Нека ме чуят ясно – няма да стане ! „.
Това заяви държавинят глава Румен Радев пред журналисти в Шумен. Не уточни дали санкционираните са по закона „Магнитски“.
Радев е съгласен с премиера Росен Желязков, че предстои сезон на високо политическо напрежение.
„Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането ключови решения за бъдещето на страната„, каза той.
„И ако наистина продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават наистина да не се отстояват техните интереси и с това ще се съглася, че алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена„, прогнозира президентът Радев.
„България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО“, заяви той, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“.
Държавният глава коментира темите преди откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен.
„Аз изразявам подкрепа още от първото издание на тази международна олимпиада по информатика, която бе организирана по инициатива на България. Първото издание беше през 2017 г. в София, аз лично присъствах на откриването. Горд съм, че българската школа става все по-силна. Нашите млади таланти печелят все повече призови места и се утвърждаваме на дигиталната карта не само на Европа, но и на света“, каза президентът.