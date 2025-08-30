Съдът отказа да наложи арест на Никола Николов – Паскал, определи му парична гаранция от 50 хил. лв.

Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата, задържаният за контрабанда Никола Николов – Паскал да остане за постоянно в ареста.
Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция „Митници“, които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.
В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП „Капитан Андреево“. Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.
Прокурорът
Прокуратурата поиска на Николов да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, а защитата по лека – „парична гаранция“. Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия – припомняме, че на 27 август сръбските власти го екстрадираха у нас.
Прокурор Марина Ненкова каза пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че Паскал е извършил престъпленията, за които е обвинен. По делото са събрани, чрез специални разузнавателни средства, доказателства, че Паскал се познава със Стефан и Марин Димитрови.
Според прокурора работата на Николов в престъпната група е била да организира каналите за контрабанда и да осигурява протекция. В тировете цигарите били поставяни зад друга стока, за да не се виждат, а пред властите били представяни фалшиви документи. Тя допълни, че ако му бъде наложена по-лека мярка, има възможност да извърши друго престъпление или да се укрие.
Адвокатът
По думите на адвокат Марковски прокуратурата премълчава и поведението на Паскал по време на разследването. Той е имал желание и е помагал на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в разкриване на обективната истина. Марковски поиска от съда на Паскал да бъде наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“, съобразена с финансовото му състояние.
Адвокатът предаде на съда протоколи от съдебни заседания в Сърбия, за да се покаже какви са били мотивите там мярката му за неотклонение да бъде променена от „задържане под стража“ в „домашен арест“.
Представи и молба от Паскал до Министерството на правосъдието в Сърбия да бъде екстрадиран възможно най-бързо. Също така представи и документи за влошеното медицинско състояние на Паскал.
Тъй като той има мозъчен тумор, е бил в Сърбия, където се е лекувал.
Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия, каза пред съда Паскал. По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го „ядат дървениците”.
Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме, каза пред медиите адвокат Марковски.
Той обясни, че имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев, и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров.
Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тези хора, допълни адвокат Марковски. Паскал е признал своята вина, но в отделни деяние, не в такива заедно с останалите обвинени по делото, каза още адвокатът.
Предположение
По рано пред БТВ бившият вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев заяви, чe Никола Николов-Паскал не се е върнал случайно във България. „Очаквам, че има някаква договорка между него и хората, които в момента управляват държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов“, каза той.
По думите му посоката ще е атака срещу „Продължаваме промяната.
„Нека да не забравяме, че и Петя Банкова и тогавашният главен комисар Коцев, всички, които са обвинявани по това време, с изключение на въпросния Паскал, бяха назначени по време на правителството на сглобката. (…) Очевидно е, че се създава една ситуация, в която част от участниците в тази сглобка се опитват да се дистанцират от нея и да прехвалят отговорността за всичко, което излезе наяве, на другия участник в тази тристранна коалиция – „Продължаваме промяната“. И искам да кажа, че аз с нищо не оправдавам действията на хората от ПП. Но отговорността тук трябва да бъде споделяна между всички, които направиха това, а това включва ГЕРБ, включва и ДПС чрез новия лидер на т. нар. „Ново начало“, коментира бившият вътрешен министър.