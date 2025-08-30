Съдът отказа да наложи арест на Никола Николов – Паскал, определи му парична гаранция от 50 хил. лв.

Share Facebook

Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата, задържаният за контрабанда Никола Николов – Паскал да остане за постоянно в ареста.

Съдът определи 50 хиляди лв. парична гаранция на обвиняемия. Сред мотивите на съда, за да не вземе най-тежката мярка за неотклонение, са чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на Никола Н., както и сериозното му здравословно състояние.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, която може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка „задържане под стража“.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба или протест. В случай на такива, съдебното заседание пред САС е насрочено за 4 септември от 10 ч.

Николов беше екстрадиран тази седмица от Сърбия в България по разследването на организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари. Обвиняеми по това дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев. Ден след екстрадицията му от Сърбия, Николов бе разпитвам повече от три часа в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение в Сърбия.

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов. Освен това в показанията им има много бегли и „икономични“ данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

В неговите обяснения пред КПК се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. По данни на Николов това е подпомагано от Живко Коцев, Петя Банкова, Асен Василев и Бойко Рашков.

Паскал е предоставял само логистична помощ – конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си.

Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция „Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията. В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП „Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

Прокурорът

Прокуратурата поиска на Николов да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, а защитата по лека – „парична гаранция“. Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия – припомняме, че на 27 август сръбските власти го екстрадираха у нас.

Прокурор Марина Ненкова каза пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че Паскал е извършил престъпленията, за които е обвинен. По делото са събрани, чрез специални разузнавателни средства, доказателства, че Паскал се познава със Стефан и Марин Димитрови.

Според прокурора работата на Николов в престъпната група е била да организира каналите за контрабанда и да осигурява протекция. В тировете цигарите били поставяни зад друга стока, за да не се виждат, а пред властите били представяни фалшиви документи. Тя допълни, че ако му бъде наложена по-лека мярка, има възможност да извърши друго престъпление или да се укрие.

Адвокатът

По думите на адвокат Марковски прокуратурата премълчава и поведението на Паскал по време на разследването. Той е имал желание и е помагал на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в разкриване на обективната истина. Марковски поиска от съда на Паскал да бъде наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“, съобразена с финансовото му състояние.

Адвокатът предаде на съда протоколи от съдебни заседания в Сърбия, за да се покаже какви са били мотивите там мярката му за неотклонение да бъде променена от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Представи и молба от Паскал до Министерството на правосъдието в Сърбия да бъде екстрадиран възможно най-бързо. Също така представи и документи за влошеното медицинско състояние на Паскал.

Тъй като той има мозъчен тумор, е бил в Сърбия, където се е лекувал.

Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия, каза пред съда Паскал. По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го „ядат дървениците”.

Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме, каза пред медиите адвокат Марковски.

Той обясни, че имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев, и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров.

Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тези хора, допълни адвокат Марковски. Паскал е признал своята вина, но в отделни деяние, не в такива заедно с останалите обвинени по делото, каза още адвокатът.

Предположение

По рано пред БТВ бившият вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев заяви, чe Никола Николов-Паскал не се е върнал случайно във България. „Очаквам, че има някаква договорка между него и хората, които в момента управляват държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов“, каза той.

Очаквам да изтекат контролирано показанията на въпросния Паскал, както изтекоха на други свидетели, обвиняеми и така нататък, по най-различни досъдебни производства. Очаквам тези показания да са насочени само в една посока“, допълни Демерджиев.

По думите му посоката ще е атака срещу „Продължаваме промяната.