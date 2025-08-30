Защитата поднови искането си освобождаване на варненския кмет и още за паралегалната цел и неистините по делото

Защитата на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев сезира САС чрез прокуратурата с искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража, съобщиха от „Продължаваме промяната“.

Във Фейсбук-страницата на ПП бе публикуван запис с адвоката на Коцев Ина Лулчева, която обясни, че след подаване на искането държавното обвинение е длъжно да го изпрати в съда:

„И се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно. И не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна“.

Благомир Коцев и двама общински съветници от „Продължаваме промяната“ бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

На 2 септември във Варна е свикан нов протест срещу продължаващото задържане на кмета на града.

В анонса са събитието е посочено, че гражданите на Варна ще поискат отново незабавно освобождаването на политическите затворници от софийския арест.

Кметът и общинските съветници са обвинени за участие в организирана престъпна група и искане на подкуп, като според обвинението в схемата е участвал и неназован народен представител. Името му отсъства в постановленията за привличане към наказателна отговорност по делото, но прокуратурата каза пред предната съдебна инстанция свидетелски показания, че става въпрос за лидера на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

Ден преди заседанието на втората инстанция един от основните свидетели на прокуратурата – бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов , се отказа от показанията си, защото са дадени под натиск от КПК, но прокуратурата не положи усилия да го преразпита преди заседанието на САС и то след й бе казано, че е извършено нарушение от антикорупционната комисия. Обвинението за поискан подкуп се базира основно на показанията на Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за обществено хранене. Тя монополист на спечелените обществени поръчки при управлението на ГЕРБ във Варна, но през 2024 г. нейна оферта е отхвърлена. Следва нейна жалба, която е отхвърлена и от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), и от Върховния административен съд.По повод поръчката Димитрова е подала сигнал за корупция срещу Коцев и през ноември 2024 г. е образувано досъдебно производство. Тя твърди, че ѝ е поискан процент от стойността на обществена поръчка за 1,5 млн. лева КПК пристъпва по“ неотложност“ към действия сигнала повече от 8 месеца по-късно. Пред САС адвокатите припомниха, че първоначално Благомир Коцев и общинските съветници са привлечени към наказателна отговорност по обвинение, в което не пише, че в организираната престъпна група има участие на лице с имунитет — народен представител. Пред СГС, докато защитниците очакваха да бъдат повикани за разглеждане на делото по поисканото от СГП задържане под стража, изненадващо в 15:30 часа, малко преди обявения час на заседанието, бяха уведомсни, че е допусната от страна на прокуратурата техническа грешка, която се налагало да бъдс отстранена в спешен порядък. „Техническата грешката“ се оказа пропуснатия депутат, дописан в последния момент, за да бъде оправдана софийската, а не варненската подсъдност по делото срещу варненския кмет. Едно от най-смущаващите обстоятелства в този случай остана съмнението, че „дописването“ е станало по препоръка на самия съдия по делото, който се произнесе по мярката и постанови задържането под стража на кмета и общинските съветници. Пред Апелтавния съд в 4-часова защита, адвокатите атакуваха липсата на престъплаине по повдигнатото обвинение, подменената подсъдност на делото, липсата на неотложност в случая и свиделските показания на бизнедамата Пламенка Димитрова, които поради заинтересованост, не следва да се взимат под внимание. Мотивираха съображения, че общественото положение не може да служи като основание за задържане. И не само – поставиха въпроса за паралегалната цел на обвинението – да се твърди едно, но да се преследва друго. По повод официалната реакция на СГС, след избухналото броежение срещу наложения арест на Брагомир Коцев и съветниците, че за 2024 — 2025 г.съдът в 14 подобни искания е налагал задържане, адвокат Ина Лулчева коригира позицията с факта, че от тези 14 души единствените задържани публично за корупция, са Петя Банкова, Джейхан Ибрямов и Лъчезар Ставрев — шофьор па Асен Василев, който бе задържан за 2 месеца и освободен, защото прокуратурата установи, че той не работи в Министерство па финансите, „което е било така и две годипи преди това“. Извадка от протокола на съдебното заседание пред Софийския апелативен съд: По това дело се лъже!

Паралегалната цел

Това дело има политически характер по няколко причини, заяви пред САС адв. Ина Лулчева. На първо място, вьпреки усещането за корупция през целия преход, няма нито един обвинен от властващите, независимо за какъв период. В прокуратурата има политическо влияние, което призна изпълняващия функцията Борислав Сарафов, когато встъпи в длъжност. Това се призна и от прокурор Иван Гешев, когато го освободиха.

По това дело има много неща, извън обичайното развитие на процеса, които считаме, че установяват политическия му характер и както казахме пред първата инстанция, тук обвинението е за това, че една жена е казала, че някой някога й е искал някакъв подкуп.

В повечето случаи той е искан, след като вече не е имало предмет, за който да се иска и прокуратурата, без да извърши предварителна проверка, без да направи каквато и да е преценка на тези показания, решава да задържи тези хора (Благомир Коцев и общинските съветници – Йордан Кателиев и Николай Стефанов), докато дело, в коeто свидетел (Васил Божков) казва, че е дал 60 милиона ( на бившия финансов министър Владислав Горанов и Бойко Борисов) — има документ, че ги с изтеглил, че е влязъл в стая с тях и с излязъл без тях, производството е прекратсно, защото не е доказано.

… Цялото производство по делото срещу варненския кмет, според нас се води в нарушенис на чл. 18 ЕКЗПЧОС, а имснно то има друга цел, различна от тази, която се обявява по чл. 5, а именно задьржане на лицето с оглед обосновано предположение за извършено прстьплсние и опасност от извършване на престьпленис.

Позовавам се, казва Лулчева, на делото „Мирослава Тодорова срещу Бьлгария”, косто Ви е известно, така и на делото „Кавала срещу Турция“, в което съдът с присл, че вьпреки ПРИВИДНОТО наличие на обосновано предположение по чл. 5 НПК, държавата не е доказала, че целта е била именно спазването на закона. Съдьт в това решение е казал няколко неща, които ще си позволя да цитирам. Посочил е, че за да се прецени дали е налице легитимна цел, е важно да се идентифицира и скритата цел.

„Жалбоподателят Кавала е бил привлечен въз основа на компилация от доказателства“ – без уточняване на фактите или престъпни действия, върху които се основава наказателната отговорност. В случая ( за варненския кмет) ние имаме неустановен депутат в престъпната група и неустановени лица, които са предлагали подкупа при обвинението за подкуп.

На следващо място, казват, че нищо в материалите по делото не показва, че прокурорските органи са разполагали с обективна информация, позволяваща добросъвестно да подозират жалбоподателя. По делото „Коцев“ са налицс противоречивите показания на Пламенка Димитрова и в трите й разпита, която е явно заинтересована и тази заинтересованост изобщо нс с обсъждана.

По дслото „Кавала“ съдът посочва, че времевият контекст на случая разкрива аспекти, които могат да сс окажат важни за прилагансто на чл. 18 ЕКЗПЧОС.

Тогава жалбоподатслят е арестуван 2 години след деянието, за косто е обвинен. В случая нашите подзащитни са арестувани близо 10 мсссца след деянието, в което се обвиняват — подкуп, и 8 месеца след като производството е образувано, първо, а второ „престьпната група“ е прсустановила дейностга си. Не е имало никаква пречка това да се стори по-рано.

На следващо място, се казва, че въпреки изминалитс години по делото на Кавала, държавата не е събрала други доказателства, извън тези, които са съществували първоначално, което важи и в този случай. Всички разпити проведени по делото, извън тези на 15 и 16 юли, са на 8 и 9 юли, след задържането на кмета, тоест кметът е задържан, след това са търсени доказателства.

Това установява ясно нарушението на чл. 18 ЕКЗПЧОС.

Паралелът е налице: нарушение па чл. 18 се установява и от това, че задържаното лице е бил член на правозащитна организация, която се е обявила срещу властта. В случая това е дело, насочепо срещу един виден представител на една политическа партия. Така там целта е била един човек да бъде заставен да мълчи, а тук целта е ясна — да се елиминира един политически противник.

На базата на тези нарушения, които ние считаме, че са общи със случая „Кавала“, ние твьрдим, че както повдигането на обвинение, така и задържането е в нарушение на чл. 18 от ЕКЗПЧОС.

Други, допълнителни нарушения касаят изобщо годностга на това наказателно производство – очевидно е, че делото се води срещу представител на опозицията. Твърденията са от лице, което има явна икономическа заинтересованост. Ние представихме доказателства, че за около 52 милиона са поръчките, за които Ви представихме регистър в рамките на 11 години и сега, когато вече очевидно спира да се печелят поръчки, има проблем.

При дело, косто се счита за образувано на 19-и ноември 2024 г, нищо не с правено, злспоставя сс представител на политическа партия от опозицията, като сс обявява за неназован депутат, въпреки че още в пьрвия си разпит свидстслката Пламенка Димитрова го нарича по име.

Нарушснисто по чл. 18 ЕКЗПЧОС сс установява, освен от множеството нарушения на закона при воденето на делото и при опита да се постави под съмненис влязло в сила съдсбно решение във връзка с обществсната порьчка, като това все прави нсформално с повдигансто на обвинението.

Некомпетентен съд

Ние твърдим, че определението (за задържане на СГС) е постановено от некомпетентен съд, че делото се води от некомпетентна прокуратура, че досьдебното производство е образувано при нарушение на закона на основание чл. 212, ал. 2 НПК с разпит на свидетелката Пламенка Димитрова, без да е налице неотложност при провеждането му и без след провеждането на разпита да са извършени незабавно каквито и да било действия, относно тази неотложност, тоест действия, които да са свьрзани със събиране на доказателства, които, ако не бъдат събрани точно в този момент, ще съществува риск от загубата им.

Твърдим, че мярката за неотклопение е от некомпетентен съд, каквото възражение направихме и пред СГС, като възражението за липса на компетентност, както на СГС, така и па СГП, се прави, защото въпросът за компетентността на органа е първият въпрос, който се поставя от всеки съд, когато разглежда едно дело, защото компетентността е въпрос на това дали делото е разгледано от сьд, създаден в съответствие със закона.

Още в учебника на акад. Стефан Павлов пише, че нарушаване на правилата на местнага подсъдност всякога води до отмяна на акта, когато заинтересованата страна е възразила и въпреки това делото е било разгледано от съда и ако това се пренебрегне, правилото за местната подсъдност би загубило тежестга си като един от основните стълбове в постройката на НПК и като регулатор на разпределението на делата. Зачитането на местната подсъдност е гаранция за съдене на подсъдимия от установения от закона съд. Цитирано в учебника е едно решение още от 1952 година и няма никаква практика, която да изменя тези постановки .

И въобще не е въпрос дали делото ще се гледа в София, Варна, Пловдив, Горна Оряховица или където и да било. Въпросът е, че разследващите не могат да си избират прокуратурата, която да ръководи дадено досъдебно производство, а прокуратурата нс може да сс избира произволно съда..

Това е проблемът, който ние поставяме – за съда, избран в съответствис със закона, а не по волята на орган, който осъществява обвинителната функция.

Сьдът (първоинстанционнният) прие нсщо нсвярно — че делото било образувано с пьрво действие по разслесдването и се водело за престъпление по чл. 3046 НК, твърдяно деяние, извьршено от неизвестно лице с имунитет — народен представител.

Няма да Ви занимавам с целия фолклор, който се разви по неизвестния народен представител, той Ви е известен, но този извод противоречи на правото. При преценката на компетентностга на съда, сьдът е обвързан от фактите, а не от предположенията, както на разследващите органи от КПК, така и от прокуратурата.

Делото не е образувапо с акт на прокурора, а по реда на чл. 212 ал. 3 НПК с извьршване на първо действие по разследването и първоинстанционният сьд приема, че разследващия агент от КПК казва кой съд да гледа делото.

.. Аз считам, че това положение е нетърпимо, казва Лулчева.

От 19.11.2024 г., когато делото се е считало за образувано, до момента, ние не знаем кой е този народен представител. Съдът беше длъжсн да провери писмото на инспектора от КПК, защото съдът е длъжен да проверява всичко, на което се основава, а този инспектор е предал невярно съдържанисто на протокола от разпита на Пламенка, за да не кажем точната дума е, че е излъгал.

Защото в протокола за разпита й по повод на народния представител се казва следното: „Х свидетелят, няма да му споменаваме името, ми каза да не правя излишни движения и опити за шикалкавене, защото в неговата политическа група има човек, който е народен представител и е с имунитет, който също очаква дял от този подкуп в размер на 10 % без ДДС от стойностга на обществената порьчка.“, т.е.според протокола, народният представител очаква да получи един дял от 10-те % без ДДС, но не е искал нищо. На нея й е казано, че той очаква.

За суджука на Борисов

По този повод в последните дни се напомни много точно един случай, който също беше част от съдебно разглеждане- случаят сьс суджука, който беше предназначен за Бойко Борисов, защото един човек казал, че дава подкуп суджук, който трябва да се занесе на Бойко Борисов. Тогава Главният прокурор излезе да каже, че няма да се занимава с Бойко Борисов, защото Бойко Борисов не е искал подкупа и суджукът не е стигпал до него.

Тук работата е абсолютно същата работа като със суджука – някой казва, че някой бил чакал да получи нещо, но виждате — не казват, че той е искал.

Затова нис правим възражение за местната подсъдност, защото по дслото се лъже.

Както казах, съдът отказа да преценява записаното в писмото и прие, че неизвестният народен представител обосновава подсъдността на делото (пред СГС), въпреки, че делата се образуват не срещу лица, а за деяния и затова нс е имало никакви основания делото да се разглежда и от СГП. Практиката на ВКС за подсъдноста В няколко решения изрично се с произнесъл за значенисто на нарушснията на местната подсъдност на прокурора ( Рсшснис N9 1 1 5/201 Зг. н.д.50/201Зг.) , където съдът казва, че когато съдът установи, че прокурорът с внссъл ОА в нарушение на правилата за местната подсъдност, производството слсдва да се прекрати и да бъде изпратено на компстентния орган. ВС казва, че в Решение № 253/19991′., че нарушавансто на правилата на местната местната подсъдност не представлява безусловен повод за отмяна, но същсствсното процесуално нарушение е налице, когато страната е направила такова възражние, косто не е било уважено, т.е. при съгласие на странитс, че местната подсьдност може да се приеме, няма нарушение. В Решение № 300/2014 г. по н.д. № 942/20 м. г. се приема, че прокурор от РП — Бургас, който е изготвил протест срещу присъда на сливенския съд, не е компетентен и няма право да протестира, и съдът е прекратил производството по протеста и е обявил, че присъдата е влязла в сила. Съдът е посочил, че съгласно чл. 126 КРБ структурата на прокуратурата се определя както от КРБ, така и от ЗСВ, и тази подсъдност, определена от закона, не може да се нарушава. Има още решения на ВКС, където също се казва, че не е допустимо прокурорът, който не е местно компетентен, да участва по дела от компетентностга на друг съд или друга прокуратура. Така че тези възражения имат отношение към компетентността на СГП. В практиката на ВС и ВКС се приема, че неотложността винаги с свързана с конкретни обстоятелства, факти, които установяват, че забавянето щс доведе до затруднение при установявансто на обективната истина по делото и тя, неотложността, нс с формален критерий, а с конкретна прсцснка на конкретния случай, като в Рсшснис № 76/2016 г. по н.д. № 219/2016 г. на ВКС е посочсно, че неотложността сe преценява с оглед конкретните особености на ситуацията и възможностите за нейното развитие. При липса на неотложност, казва Решение № 189/2020 г. по н.д. № 879/2020 г., събраните доказателства в нарушение на закона се изключват от материалите по делото и съдът казва, че трябва да е доказано от фактите, че последващите действия са били необходими с риск от загубване на доказателствата.

Всеки факт, който се твърди в процеса, трябва да бъде доказан, като недоказаният факт не е факт и не съществува за правото.

По отношение разпита на Пламенка Димитрова от 19.11.2024 г. —

не е налице никаква неотложност.

Нещо повече, след този разпит, който формално се използва като основание делото да се счита за образувапо и тук КПК си използва „да си избере прокуратурата”, не са събрапи и не са събирани никакви доказателства, което е много съществено. Не е налице събиране на доказателства, които е могло да се съберат, ако делото се образува по общия ред, след сигнал, проверка на наличие на достатљчпо данни и съответно, образувано. Ние сме убедени, че това не е направено, защото ако беше подходено по този ред, щеше да се установи, че няма достатчно данни, но с това незаконно действие и с това писмо с невярно съдържание на КПК е поставено началото на този процес. ..Но след като в разпита се споменава някакъв народен представител, след образуване на делото по чл.212, ал.2, без достатьчно данни, прокурори от Варненската прокуратура е следвало да извършат разследване на твърденията й за извършени престъпления, да се възложи предварителна проверка и ако се установи, че има лице с имунитет, данни, тогава делото да се изпрати на СГП по компетентност.

Това не е сторено, поради което не е налице основание за признаване компетентността на прокурора. И след като не са били налице основания на закона и практиката на ВС относно значението на тези нарушения, очевидно е, че

разпитът на Пламенка трябва да се изключи от материалите по делото

След разпита не са проведени никакви действия, които да установяват неотложност. Това според нас установява и нарушаването по чл. 18 ЕКЗПЧОС. ..Европейският съд казва, че тсжестта на обвиненисто пък никога нс може да бъдс основание, когато повдигансто на обвинение с въпрос само на бсзконтролната дейност на прокуратурата. Това е по много дела, включително и на български. Европейският съд по делото „Лателие“, с посочил, че e допуснато нарушение, тьй като местните сьдилища са приели, че престьплението може да доведе до риск от обществени безредици, но са се основали само на тсжестга на престьпленисто, без да разглсдат вероятността освобождавансто на обвиняемия да причини обществено недоволство. Това е делото „Лателие”, а не това, което нише първоинстанционният сьд. В нашия случай, ние сме в точно обратната хипотеза. Обществено недоволство беше предизвикано от задържането на обвиняемия, а не от освобождаване. В заключение Софийският апелативен състав прие, че прокуратурата може да определя подсъдността по делата, да си избира съда и и да повдига обвинения поради тяхната неотложност без съдебен контрол, а общественото положение може да обуславя задържането под стража. И потвърди задържането Коцев, Стефанов и Кателиев с „налична“ опасност от извършване на престъпление, ако са на свобода.

“ Невярно е твьрдепието па защитата, че прокурорът не може да определя компетентния съд, напротив, в досъдебното производство винам прокурорът, чрез правната квалификация, предопределя подсъдностга на делото. С оглед на това искането за прекратяване на производството и изпращане на делото на друг съед е изцяло неоснователно„, прие съставът на САС.

Апелативният съд пропусна да се произнесе по оспореното 72-часово задържане на Благомир Коцев и съветниците, за което не е имало никакво основание, заяви защитата.

„Навикът, който прокуратурата развива през последните години, да задържа всекиго до 72 часа, не означава, че тази практика е законосъобразна, а това, че съдът не контролира 72-часовото задържане, включително и поради липсата на активност от адвокатите, не е оправдание“, каза Лулчева, но съдът изобщо игонорира поставения от защитата въпрос, очевидно убеден, че всичко от досъдебно производство си е работа на прокураратурата.

ПП. Да се чуди човек защо им трябваше на законодателите да изземват мерките за неотклонение от прокуратурата и да ги поставят под контрол на съда, след като съдът се задоволява с “ широките правомощия“ на една от спорещи страни в процеса и приема усмотренията на прокуратурата за вездесъщи, включително и по въпроси за свободата на човека. А на исканията на защитата даже забравя да отговаря при „паралегални“ обстоятелства, камо ли да се впечатлява от европейската практика на Страсбург.