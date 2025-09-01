Българските власти уведомили ЕК, че инцидентът със самолета на фон дер Лайен се дължал на руска намеса

Европейската комисия потвърди, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е бил засегнат от GPS-смущение при кацането си в Пловдив в неделя, но отбеляза, че България не е представила доказателства за руска намеса. Това стана ясно от изявление на говорителя на ЕК Ариана Подеста, цитирано от редица международни медии, сред които ТАСС и „Ройтерс„.

По-рано Financial Times съобщи, че самолетът е кръжал около час над Пловдив, преди екипажът да реши да кацне ръчно, използвайки хартиени карти, след като „цялата зона на летището е останала без GPS сигнал“. От българското държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“ също признаха за нарастващи случаи на заглушаване и подмяна на GPS сигнали след февруари 2022 г., но също не посочиха конкретен извършител.

Според британския вестник „Файненшъл таймс“ предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летището.

„Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия“, заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.

На въпрос дали именно самолетът на председателя е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и, ако се потвърди, към Русия.

„Можем да потвърдим, че имаше GPS заглушаване… Получихме информация от българските власти, че те подозират, че това е било резултат от грубо вмешателство от Русия“, заяви Подеста. На уточняващ въпрос обаче тя потвърди, че България не е предоставила доказателства в подкрепа на това твърдение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърденията, че Русия се е намесила в услугата на глобалната система за позициониране (GPS) по времето, когато самолетът на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е трябвало да кацне в град Пловдив, България.

„Информацията ви е невярна“, каза Песков пред „Файненшъл таймс“, който първи съобщи новината.

По темата се изказа и друга говорителка на ЕК – Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневна практика в Източна Европа.

„ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия“, заяви Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.

Според Reuters, Европейската комисия е потвърдила инцидента, но „не са предоставени допълнителни технически данни“. Това означава, че засега твърдението за руска намеса се базира единствено на предположенията на българските власти, без материални доказателства, предадени на ЕК. Вътрешният министър Даниел Митов обяви пред БНТ, че МВР категорично отхвърля да става въпрос за кибератака при инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Митов базира твърдението си на проверка, направена от отдела по киберпрестъпност на ГДБОП. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е“, отбеляза Митов.

Източници: БНР, „Ройтерс“, ТАСС