Министърът на правосъдието разпореди проверка за разходване на средствата за правна помощ

01.09.2025

Георги Георгиев

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане, съобщи пресценътрът на МП.

Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерство на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото – ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заяви министър Георгиев.

НБПП организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети.

То е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

 

 

 

