Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов: Случаят „Паскал“ е подигравка с правосъдието

02.09.2025

По отношение на Никола Николов-Паскал мисля, че това, което ни поднасят, е подигравка с правосъдието“. Така Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър, сега адвокат, оцени освобождаането от ареста на Никола Николов – Паскал, сочен за контрабандист номер едно.

СГС наложи мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 50 хиляди лева на Никола Николов-Паскал, който е с три повдигвати обвинения. Сред тях е и за контрабанда.

„Случаят е политизиран от самото начало. Цялата история ми изглежда съшита с бели конци, каза Йорданов.

„Някой се опитва да използва съдебната система за политически цели. Хубаво е управляващите да си дават сметка, че в един момент ще бъдат опозиция. Ако са изградили съдебна система, която се занимава с политика, тази съдебна система ще засегне и тях. 

Управляващите сега са хора, които от години имат нихилистично отношение и към закона, и към съдебната система. Нямаме нито ВСС, нито Инспекторат към ВСС. Няма ги органите, които трябва да осигурят нормалното функциониране на системата“, коментира Йорданов.

Πo paнo  бившият вътpeшeн и пpaвocъдeн миниcтъp  Ивaн Дeмepджиeв зaяви, че Hиĸoлa Hиĸoлoв-Πacĸaл нe ce e въpнaл cлyчaйнo във Бългapия.  „Oчaĸвaм, чe имa няĸaĸвa дoгoвopĸa мeждy нeгo и xopaтa, ĸoитo в мoмeнтa yпpaвлявaт дъpжaвaтa – Дeлян Πeeвcĸи и Бoйĸo Бopиcoв“, ĸaзa тoй.

Демерджиев прогнозира, че пoĸaзaниятa нa въпpocния Πacĸaл ще ca нacoчeни caмo в eднa пocoĸa – срещу „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“.

Днес Емануил Йорданов коментира думите на президента Радев, че „санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутални чистки в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка“.

„Не съм забелязал през последните години ДАНС да са свършили работа за пет стотинки“. 

Йорданов анализира и искането на съпредседателя на Демократична България и лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов за отстраняване на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев във връзка с изчезналия GPS сигнал при кацането на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив.

След всичко, което е натворил в агенцията, време е Денев да се отдаде на по-спокойни занимания“.

Бившият вътрешен министър смята също, че  е необходимо да се свика заседание на Съвета по сигурност към Министерески съвет по случая с GPS сигнала.

„В момента авторитетни чужди издания говорят за това, че е имало проблем с полета на шефката на ЕК“.

