Лулчева до Русинова: Прокурорите не изпращат в съда исканията ни за промяна на мерките на Барбутов и Коцев

В сигнал до и.ф. ръководителя на СГП Емилия Русинова, адвокат Ина Лулчева посочва, че изпратените от защитата искания за промяна на мерките за неотклонение на Никола Барбутов и Благомир Коцев, не са изпратени в съда от наблюдаващите прокурори, въпреки, че по закон са длъжни да направят това незабавно.

Най – напред на 15 август, а след това това и на 25 август адвокатите подават молби до Софийския градски съд за промяна на мярката за неотколение задържане под стража на бившия зам. кмет на столичната община Никола Барбутов и бизнесмана Петър Рафаилов.

Въпреки, че според чл. 65 от НПК, прокуратурата трябва незабавно да препрати искането на съда, до ден днешен – 17 дни по-късно, това не е сторено, пише адвокат Лулчева.

По същия начин е процедирано и с искането й от 29 август т.г. за промяна на мярката спрямо варненския кмет Благомир Коцев.

От деловодството й обяснили, че КПК не е изпратила производствата в СГП и поради това, делата не били заминали за съда.

„Това е абсолютно несъстоятелно, защото съгласно чл. 197 от НПК указанията на прокурора са задължителни за разследващите органи и при неспазване, трябва да бъдат взети съответните мерки. Прокурорът е длъжен да спазва закона и да осигури спазваенетио му от органите по разследване, пише Лулчева.

Освен това, сочи адвокатът, наблюдавищят прокурор е разполагал с делото, защото е наредил ново повдигане на обвинение на Барбутов, вместо незабавно да го изпрати в съда.

Лулчева призовава Русинова да извърши проверка по сигнала й и да предприеме необходимото за спазване на закона. Както и да прецени налице ли основания за търсене на отговорност от наблюдаващите прокурори по чл. 307, ал.3, т. 2 ЗСВ за неспазване на закона ( чл. 65 НПК) и неоснователно забавяне на производството.

„Позовавам се на този текст поради изтеклия мандат на Инспектората на ВСС „, казва Лулчева.

Сигнал е изпратен и до шефа на КПК Антон Славчев, в който адвокатът му напомня, че инспекторите са длъжни да изпълняват указанията на прокуратурата и да изпращат делата на прокурорите, когато са им поискани.Тя призовава и него да потърси отговорност за нарушеине на закона, ако разследващите му подчинени не са изпълнили указания на прокурорите.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов на 3 юли бяха оставени окончателно в ареста от състав на САС, а на 18 юли бе потвърден ареста и на варненския кмет Благомир Коцев и двама общински съветници.

Барбутов беше задържан в края на месец юни, а обвиненията срещу него са за участие в организирана престъпна група и получаване на подкупи.

Наскоро по делото „Барбутов“ СГС освободи от мярка за неотколение експертката Соня Клисурска, която разказа, че е била привлечена като обвиняема в ОПГ, след като отказала да свидетелства срещу зам. кмета.

Междувременно днес прокуратурата „прецизира“ обвинението – освен за участие в организирана престъпна група и за предлагане на подкуп, Барбутов е обвинен и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на „Младост“ и „Люлин“ да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия, заяви Лулчева.

„Нищо ново няма, тези факти за това дали са изпращани експерти – не са изпращани. Кой кого е подпомагал е ясно от юни, така че се касае до един рецидив, до един пълен произвол и демонстриране на всепозволеност“.

Това е единственият корупционен скандал в държавата, в който няма дадени пари, но има задържани, посочи адв. Лулчева пред САС.

По делото „Коцев“ от показанията си се отрече бившият зам.- кмет на Варна Деян Иванов, като дадени под натиск от КПК.

Довечера варненци на протест в подкрепа на Коцев, ще искат от съда да им върне кмета.