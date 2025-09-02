КПК е патерица на силните политически, които държат властта, може да я прекръстят на „Магазин за хората“

Грешка на опозицията беше, че не определи по – качествен начин за преназначаване на съдиите и прокурорите от спеца

Очевидно КПК е патерица на силните политически, които държат властта. Нито решава проблема с дефицитите в прокуратурата, които са очевидно кадрови, нито пък решава проблемите със самия замисъл за проверка.

Това заяви пред БНР Иван Брегов от Института за пазарна икономика.

„Тези, които мислиха, че могат да заобиколят прокуратурата, имаха една чиста идея тогава. Идеята беше тези разследващи правомощия на антикорупционната комисия да бъдат упражнени от юристи, които не са бивши ченгета, каквито попълниха антикорупционната комисия, а това да бъде съпроводено с процесуалната мярка, като се съберат всички доказателства от инспекторите и прокуратурата откаже да образува наказателно преследване – да се ползва института на обжалването на отказа. Тези две мерки през 2022 г. вървяха заедно. След това те бяха прекроени, беше прекроен и начинът как да се излъчва съставът и ръководството на антикорупционната комисия“, припомни той. Брегов добавя:

„Може би целта е да останат същите лица, а процедурата, която гледаме сега с досадно отвращение, сама по себе си да не излъчи нов председател на антокорупционната комисия – има и такъв сценарий“.

Утре започва политическият сезон и на масата има 2 възможни процедури – едната е обсъждане на законопроекти, свързани със закриването или преформатирането на КПК, а другата е за избор на членове на антикорупционната комисия.

Според Брегов да се случат и двете процедури би било абсурд, който обаче не е изключен. За него идеята е да бъде оставен настоящият председател на мира:

„Никой не го закача, никой не му пречи. Той е доказал, че върши това за което е избран. Току-виж си остане начело. Другото просто ще се държи като някакъв политически ход, но особен правен замисъл и в двете неща няма“.

По думите му процедурата е била катастрофална сама по себе си:

„Показа си какво е средното чиновническо ниво, което се готви да кадрува и да управлява тези органи“.

„Спокойно комисията може да бъде прекръстена на „Магазин за хората“ и така териториалните ѝ дирекции да станат „Магазин за хората“, който да продава български хранителни стоки. Това ще бъде най-нормалното нещо за откриване на новия политически сезон“, пошегува се той.

Разговорът засегна и освобождававането на Никола Николов – Паскал от задържане под стража и аргумените на съда за това.

Съдията се позова на обясненията, дадени от обвиняемия л пред КПК – пред комисията е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков, каза съдията.

Според защитата на Паскал – адв. Марковски, имената на Василев и Рашков се появяват, защото самият Паскал бил чул от Стефан Димитров, че те участвали в тази организирана престъпна група.

Брегов заяви, че всеки обвиняем има право да изгражда своя защитна теза и без тя да бъде проверена доколко отговаря на истината, не може да служи като аргумент за добро процесуално поведение.

Но да се възпроизведе една защитна теза като мотив за пускане под гаранция и да се привлекат едни политически играчи, е много интересно начинание, коментира Брегов.

Всичко това идва от кръговете на възлюбеното от ГЕРБ и ДПС специализирано правосъдие. То е закрито, но е инфилтрирано в цялата съдебна система.

Грешка на опозицията беше, че не определи по качествен начин за преназначаване на съдиите и прокурорите от спеца, каза той.

Източник БНР