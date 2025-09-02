След експертиза: ново по-тежко обвинение на шофьора, врязал се в автобус на градски транспорт със 199 км/ч
Заместник-градският прокурор Вихър Михайлов предостави пред журналисти резултатите от изготвената експертиза за скоростта, с която се е движил водачът, причинил пътнотранспортното произшествие. Тя е 199 км/ч, което е 4 пъти над максимално разрешеното за този пътен участък в градски условия.
Експертизата категорично установява, че райският газ повлиява върху моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, води и до еуфоричност“, заяви прокурор Михайлов.
Наркотици и алкохол не са открити в кръвта на Илиев, казаха от Прокуратурата.
Вчера от кома е излязъл шофьорът на автобуса, в който се вряза колата. Състоянието му остава тежко, както и на две от спътничките на Виктор.
Очаква се до края на годината прокуратурата да внесе в съда обвинителен акт срещу Виктор Илиев.
Младежът е в ареста, след първоначалното задържане тай отказа да обжалва ареста си пред Софийския апелативен съд.
