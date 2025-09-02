Последни новини
Home / Законът / След експертиза: ново по-тежко обвинение на шофьора, врязал се в автобус на градски транспорт със 199 км/ч

След експертиза: ново по-тежко обвинение на шофьора, врязал се в автобус на градски транспорт със 199 км/ч

De Fakto 02.09.2025 Законът Напишете коментар 92 Прегледа

Defakto.bg
21-годишният Виктор Илиев, който преди две седмици връхлетя с автомобила си в автобус на градския транспорт в София, е шофирал  със скорост от 199 км/ч, след като два пъти е вдишвал райски газ по време на движение.
Това става ясно от съдебно-медицинска и токсикологична експертиза и свидетeлски показания по случая.
От показанията на двете пострадали момичета в колата е установено, че  „а два пъти е вдишал  райски газ от балонче в по време на управлението на автомобила.
Обвинението му е преквалифицирано за  причиняване на смърт при евентуален умисъл на едно лице и средна телесна повреда на други четири.

Заместник-градският прокурор Вихър Михайлов предостави пред журналисти резултатите от изготвената експертиза за скоростта, с която се е движил водачът, причинил пътнотранспортното произшествие. Тя е 199 км/ч, което е 4 пъти над максимално разрешеното за този пътен участък в градски условия.

Експертизата категорично установява, че райският газ повлиява върху моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, води и до еуфоричност“, заяви прокурор Михайлов.

Наркотици и алкохол не са открити в кръвта на Илиев, казаха от Прокуратурата.
 Вчера от кома е излязъл шофьорът на автобуса, в който се вряза колата.  Състоянието му остава тежко, както и на две от спътничките на Виктор.
Очаква се до края на годината прокуратурата да внесе в съда обвинителен акт срещу Виктор Илиев.
Младежът е в ареста, след първоначалното задържане тай отказа да обжалва  ареста си пред Софийския апелативен съд.

About De Fakto

Проверете също

Лулчева до Русинова: Прокурорите не изпращат в съда исканията ни за промяна на мерките на Барбутов и Коцев

В сигнал до и.ф. ръководителя на СГП Емилия Русинова,  адвокат Ина Лулчева посочва, че изпратените …

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов: Случаят „Паскал“ е подигравка с правосъдието

  „По отношение на Никола Николов-Паскал мисля, че това, което ни поднасят, е подигравка с правосъдието“. Така Емануил …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване