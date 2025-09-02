След експертиза: ново по-тежко обвинение на шофьора, врязал се в автобус на градски транспорт със 199 км/ч

21-годишният Виктор Илиев, който преди две седмици връхлетя с автомобила си в автобус на градския транспорт в София, е шофирал със скорост от 199 км/ч, след като два пъти е вдишвал райски газ по време на движение.

Това става ясно от съдебно-медицинска и токсикологична експертиза и свидетeлски показания по случая.

От показанията на двете пострадали момичета в колата е установено, че „а два пъти е вдишал райски газ от балонче в по време на управлението на автомобила.

Обвинението му е преквалифицирано за причиняване на смърт при евентуален умисъл на едно лице и средна телесна повреда на други четири.