София ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни

На 6 октомври 2025 г. (понеделник) Борислав Сарафов ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни, съобщава пресцентърът на ПРБ.

Официалното откриване на събитието ще се проведе в София. Участие в него ще вземат главни прокурори и представители на ръководствата на прокуратурите от страните от Югоизточна Европа, както и гости от европейски институции, международни магистратски организации, съдебната власт и други.

Форумът на главните прокурори на Балканските държави е създаден по инициатива на ръководителите на прокуратурите на Република България и Република Турция. Първата среща се провежда през 2019 г. в гр. Измир. Втората среща се проведе в гр. София през 2021 г., а третата в гр. Букурещ през 2022 г.

Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност като трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.