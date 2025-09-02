Последни новини
София ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни

02.09.2025

Пред юни 2021 г. Иван Гешев oтĸpи Bтopия paбoтeн фopyм нa глaвнитe пpoĸypopи нa Бaлĸaнcĸитe дъpжaви пoд нaдcлoв „Poлятa нa пpoĸypaтypaтa зa yтвъpждaвaнe нa въpxoвeнcтвoтo нa зaĸoнa“, ĸoйтo ce пpoвeде  в Coфия. 

На 6 октомври 2025 г. (понеделник)  Борислав Сарафов ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни, съобщава пресцентърът на ПРБ.

Официалното откриване на събитието ще се проведе в София. Участие в него ще вземат главни прокурори и представители на ръководствата на прокуратурите от страните от Югоизточна Европа, както и гости от европейски институции, международни магистратски организации, съдебната власт и други.

Форумът на главните прокурори на Балканските държави е създаден по инициатива на ръководителите на прокуратурите на Република България и Република Турция. Първата среща се провежда през 2019 г. в гр. Измир. Втората среща се проведе в гр. София през 2021 г., а третата в гр. Букурещ през 2022 г.

Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност като трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

