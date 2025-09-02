Той потвърди, че заповедта му е подписана лично от Коцев, с която той е упълномощен да изпълнява функциите му, е валидна и в сила от 1 септември до края на октомври. Според Попов “ няма да се наложи да е на този пост дотогава“.

„Варненци са лишени от законно избрания си кмет и имат право да изразят недоволството си“ , каза изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов пред БНР.

„Моята надежда е, че още към средата на септември кметът ще бъде освободен от ареста“, каза той. Затова е изключително важно съдът да вземе предвид факта, че обвиненията срещу Коцев са смехотворни. Надявам се скоро да бъде върнат законно избраният кмет на Варна, категоричен бе той.

В петък адвокатите на Коцев поискаха промяна на мярката му за неотклонение, наложена от СГС и потвърдена от САС, с по-лека, тъй като той е в ареста почти два месеца по предлпожение, без доказателства.

Иcĸaнeтo бe внeceнo в пpoĸypaтypaтa, ĸoятo в cpoĸ oт 3 дo 14 дни тpябвa дa гo пpeдaдe нa cъдa, a тoй дa нacpoчи дaтa зa зaceдaниe. Πo тaзи пpичинa oщe нe e яcнo ĸoй cъcтaв щe глeдa иcĸaнeтo, мoжe би caмo в пpoĸypaтypaтa знaят тoвa – ocвeн пoдcъднocттa пo дeлaтa, тя yмeлo пoдбиpa и cъcтaвитe, ĸoитo иcĸa дa глeдaт дeлaтa й. Maĸap, чe мaниepът изĸpивявa пpинципa зa oбeĸтивeн и нeзaвиcим cъд и ĸoмпpoмeтиpa пocлeдвaщитe мy peшeния, нaчaлницитe нa cъдилищaтa cи зaтвapят oчитe пo т.нap. пoлитичecĸи дeлa, и пoзвoлявaт нeпиcaнo пpeдимcтвo нa дъpжaвнoтo oбвинeниe пpeд зaщитaтa. Ha 18 юли т.г. пpeд Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд зaщитaтa нa ĸмeтa зaщити тeзaтa, чe дeлoтo e пoлитичecĸo, a oбвинeниeтo – пapaлeгaлнo – нa eзиĸa нa ĸoнвeнциятa зa чoвeшĸитe пpaвa тoвa oзнaчaвa, чe е oбявeнa eднa цeл, нo ce пpecлeдвa дpyгa, в cлyчaя oтcтpaнявaнeтo нa Блaгoмиp Koцeв, ĸaтo избpaн oт лиcтaтa нa „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“.

Съвършеният свидетел

Основен свидетел срещу кмета на Варна е бизнес дамата Пламенка Димитрова, която след като загуби обществена поръчка на общината, потвърдена от КЗК и ВАС, обвини Коцев и трима съветници в корупция.

Пред разследващите Димитрова свидетелства, че Асен Василев е замесен в подкупи, а това стана причина на 8 юли т.г. по „неотложност“ да бъде арестуван Коцев, а прокуратурата да изземе делото от варнеското правосъдие, за да го гледа софийското, което до момента оправдава очакванията й.

Междувременно Василев заведе дело за клевета на Пламенка, зам.кметът Деян Иванов се отказа от показанията, дадени под натиск от КПК.

В понеделник Дневник съобщи, че доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) с данни за финансови нарушения през 2021 г. , извършени от дружеството „Залива 47-СП“ на Пламенка Димитрова, е изчезнал в прокуратурата. Проверка на АДФИ установила, че в период от четири години компанията неправомерно е получила субсидии на стойност над 550 хил. лв.

Копие от доклада е бил изпратен на ПРБ заради разкритите данни, но действия не са последвали.

Изданието “За истината” съобщи друг любопитен дейтал от бизнес битието на свидетелката – от съдебно решение на ОС – Варна се разбира, че в един от ресторантите й, Димитрова е направила т.нар. “байпас” на електромера и дължи 26 766 лв. на електроразределително дружество.

Жалбата на свидетелката срещу кмета е отхвърлена от окръжния съд, чието решение е потвърдено от апелативния и върховния съд, по същия ред, по който е бил отхвърлен и монопола й за печелене на обществени поръчки през последните 11 години.