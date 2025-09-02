Последни новини
Варненци на нов протест искат от съда да им освободи кмета Благомир Коцев

02.09.2025

Благомир Коцев. Снимка БТА

Bарна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев.

Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение „задържане под стража“.

Според хората в града, съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама, пише Нова тв.

