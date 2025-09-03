На фона на протест Киселова към депутатите: Да осъзнаем отговорността за социалното неравенство, правосъдието и корупцията

Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно имаме пред българските граждани, обърна се председателят на Народното събрание Наталия Киселова към народните представители в началото на есенната сесия на Народното събрание.

Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни – социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, която искаме, динамика на международните отношения, посочи Киселова.

Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изисква осъзнаване, че не бива да злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти, заяви председателят на Народното събрание. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика, която да се дължи на рейтинг, допълни тя.

Киселова отбеляза, че политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг на който и да е партиен проект или лидер, и не се прави като игра със страховете на хората, съобщи БТА.

По същото време граждански протест пред парламента, в т. нар. „Триъгълник на властта“ поиска оставка на кабинета „Желязков“, разпускане на парламента, нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията. Протестът е под наслов „Легитимното Народно събрание на българския народ ПРОТИВ нелигитимно избран парламент“.

Протестиращите скандираха „оставка“, развяха български знамена, както и знамена с надписи: ВМРО и „Хора от народа“. Някои от тях носят сигнални жилетки, на които пише „Непримиримите“ .

Има транспаранти с надписи: „Пряка демокрация с референдуми“, „Левъ С Русия“!

Основното недоволство на протестиращите е свързано с отказания референдум за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Приоритетите, заявени от парламентарното мнозинство в началото на новия политически сезон, се различават коренно от приоритетите, които в президентската институция считаме за важни. Плавното преминаване към еврото не може да бъде приоритет. Еврото е парична единица, инструмент за постигане на определени цели с определени политики. Днес не чухме обещание за такива цели и политики. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти във Велико Търново.