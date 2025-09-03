Журналистът Лъчезар Лисицов: Борисов се плаши единствено от многобройни и продължителни протести

Share Facebook

След откриване на новата сесия на Народното събрание стана ясно, че ПП-ДБ заедно с МЕЧ ще внесат вот на недоверие срещу кабинета .

„Първото, което ще направим е внасяне на вот на недоверие – отпор срещу завладяната държава„, съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

Темата на вота е противодействие на завладяната държава, това, което се случва с институциите, един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи, институциите да не работят. Те са подчинени на определени хора, които са в управлението, каза той. Междувременно управляващите от ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“ предстои да продължат назначенията – до края на месеца се очаква да бъде избран зам.-омбудсман и членове на Комисията за противодействие на корупцията. Дали след това тя ще бъде закрита – ще се разбере по-нататък.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, приоритет на новия сезон е пътят на еврозоната, бюджетът и усвояването на средства по ПВУ“. Борисов коментира, че „сезонът на протестите“, е започнал рехаво във Варна: „Видяхте вчера, на протест – 150 човека, а цяло лято почиваха и нахъсваха за него, каза той като същински преброител на протесиращите хора. Според в. Сега протестът не е бил многоборен като предишните, но в подкрепа на кмеат Благомир Коцев са дошли около 600 – 700 души. „Едно от нещата, от които Борисов се плаши, са протестите. Ако са многобройни и продължителни, може да реши да предизвика избори„, коментира пред БНР Лъчезар Лисицов, журналист от Клуб Z.

„Управлението се крепи най-вече на Пеевски – човек, превърнал се в емблема на корупцията. Това е голям минус за управлението“, заяви журналистът.

„Ние сме в ЕС и би трябвало държавата да се стресне, но тя е завладяна. Има индикации, че Борисов е подложен на натиск от ЕНП за това съдружие с Пеевски. Оттам може да дойде проблем за правителството и да се предизвикат нови избори. Неустойчива е ситуацията.“

За готвените и вече проведени вотове на недоверие той отбеляза:

„Тези вотове на недоверие са една дъвка. Те нямат никакво значение дали едно правителство ще бъде свалено. Най-вероятно няма да имаме скоро такава ситуация.“

Според него „няма драма“ при съвпадането на гласовете, които биха гласували срещу кабинета, защото „такава е ситуацията – опозицията е разделена на две части„.

Може би причината да няма нови избори е страхът от новия проект на Румен Радев, допуска Лисицов.

„Радев не казва директно дали ще го направи и това държи в шах всички. Алтернативата ще се появи най-късно след края на неговия мандат – началото на 2027 г.“

В началото на политическия сезон важен момент е назначаването на заместник-омбудсмана – „човек, близък до Пеевски“, отбеляза той. По думите му, „те трябва да са сигурни, че всички по домовата книга са техни хора„.

Изглежда, че Пеевски се готви за избори, коментира Лисицов в предаването „Преди всички“. Според него по-малките партньори в управлението изглеждат подчинени на Борисов и Пеевски.

„БСП в момента е в бедствено положение. Конкуренцията за този проруски електорат е сериозна – имаш „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, президентът… Това е партизанщина. Всеки се бори за място под слънцето. Тази разпарчетосаност дава сила на управляващите.“

Във връзка с анонсираните протести срещу въвеждането на еврото Лисицов смята, че „този процес не бива да се подценява„.

„Това е друга линия, по която Борисов може да се уплаши и да предизвика избори. От друга страна, процесът изглежда необратим. България се подготвя за 1 януари. Ако покаже сила това нещо и сериозно недоволство, може да се разклати властта.“