Министър Георгиев информира Лаура Кьовеши за изготвените промени в НК за ефективно функциониране на Европейската прокуратура в България

В Министерството на правосъдието е изготвен проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), с който ще се осигури в пълна степен ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на ЕС. За това информира министър Георги Георгиев главния европейски прокурор Лаура Кьовеши, съобщи МП.

Двамата проведоха среща по време на визитата на българския министър на правосъдието в Люксембург.

С изготвения законопроект, по който съвместно работиха представители на ВКС, СГС, ВКП, Европейската прокуратура, Министерство на финансите, Агенция „Митници“ и академичната общност, се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на Съюза и ясно ще определя какво са „средства от ЕС“, за да се избегне включително противоречивата съдебна практика.

Сред предложенията в проекта са също създаване на квалифицирани състави на безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на Съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и др.

По време на срещата министър Георгиев информира главния европейски прокурор Кьовеши и за предоставената от правителството нова сграда на бул. „Александър Стамболийски“ в София за делегираните прокурори.

По-рано по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург, министърът представи постигнатия напредък при изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от „сивия списък“.

„Правителството е ангажирано приоритетно с изваждане на страната ни от т.нар. „сив списък“ на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. до момента успяхме да завършим редица значими реформи, с които да изпълним препоръки, дадени на страната ни през май 2022 г. в Доклада на Комитета MONEYVAL“, казва Георгиев.

Реформите ще допринесат за цялостно усъвършенстване на наказателното право с подобрена защита на българското общество и икономика от организираната престъпност, корупцията и други престъпления, генериращи облаги, както и от използване на финансовата система за финансиране на тероризъм, посочва министърът.