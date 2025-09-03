Последни новини
Многохилядно протестно шествие на „Правосъдие за всеки" се „разхожда" из София с искане за чиста демокрация

Многохилядно протестно шествие на „Правосъдие за всеки“ се „разхожда“ из София с искане за чиста демокрация

03.09.2025

Инициативата „Правосъдие за всеки“ провежда тази вечер пореден протест в София, с който иска оставките на изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов и на правителството. 

Протестното шествие започна от Съдебната палата и достигна историческата сграда на Народното събрание.

Демокрацията е в опасност. Правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна!“, е мотото на протеста, който се обявява срещу корупцията. Това е проблем номер едно на държавата, изтъкват протестиращите.

Протестът е продължение на юлския, когато гражданите се събраха и изразиха възмущение от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. Днес  Божидар Божанов коментира, че прокуратурата използва всички начини, за да заобикаля закона и  Коцев да си си стои в ареста.

Преди 15 дни имаше искане за преразглеждане на мярката, но прокуратурата заяви, че разследващите органи не ѝ дават делото“, добави с ирония той.

Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията“, заявяват организаторите на протеста.

Участниците в протеста се събраха пред Съдебната палата и изпълниха пространството пред сградата.

Сред тях има и депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“.На митинга са и водачите на партиите „Единение“ и „Средна европейска класа“, съответно Иван Христанов и Константин Бачийски, които са бивши депутати от „ПП“.

Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт“, каза  Велислав Величков, председател на  „Правосъдие за всеки“.

Изискваме правосъдие! Изискваме свобода! Изискваме истинска, работеща демокрация, която да служи на народа, а не на една шепа хора!

Искаме Пеевски вън от съдебната власт, добави той.

Протестиращите настояват за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и на останалите „изпълняващи функциите“. На плакатите пишеше „Демокрацията е в кома“ и „Само до комфортен протест-разходка ли се свежда нашата съпротива и борба за справедливост?“.

Борисов, Пеевски … елате да се разходите сред народа, призоваха гражданите критикарите на „разходките“ им.
Протестното шествие започна от Съдебната палата и достигна историческата сграда на Народното събрание, а по.късно се отпави до Орлов мост. 

То бе  съпроводено от много полиция.
 Велислав Величков заяви, че другата седмица ще има нов протест. Той може да е по време на евентуалното заседание на съда по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, а Величков ще  предава на живо от съдебната зала. 

