Почина 35 – годишната Христина, пострадала най- тежко от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която пострада най-тежко от АТВ-то в Слънчев бряг, е починала.

Трагичната новина беше споделена от бащата на Сияна, който с пост в социалните мрежи, се прости с жената и призова да се молим за живота на малкия ѝ син Марти, който все още е в кома в „Пирогов“.

Повече от две седмици животът на младата жена бе поддържан изкуствено, след като изпадна в клинична смърт, а сърцето ѝ се поддържаше изкуствено с медикаменти.

Състоянието на малкия Мартин, който държеше за ръка майка си в момнета на катастрофата, се подобрява. По последнa информация от лекарите той е вън от опасност за живота, съобщи неговият вуйчо Светослав Соколов и брат на майка му Христина.

„Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му. Благодарим за това“, обясни вуйчото.

Очаква се прокуратурата да преквалифицира в по-тежко обвинението на Никола Бургазлиев, управлявал АТВ-то. Той бе обвинен, че с катастрофата е причинил по непредпазливост средни телесни повреди на петима пешеходци. Бургазлиев е в ареста след като първоначално бе с домашен арест, но след обществени протести, втора инстанция на съда коригира мярката.

Адвокатът му твърдеше, че спирачките на возилото са отказали. Родителите му са полицейски служители в Несебър.

Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличие на наркотичното вещество в кръвта на Бургазлиев преди катастрофата.