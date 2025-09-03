Последни новини
Home / Без категория / Почина 35 – годишната Христина, пострадала най- тежко от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Почина 35 – годишната Христина, пострадала най- тежко от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

De Fakto 03.09.2025 Без категория, Законът, Избрано Напишете коментар 154 Прегледа

Defakto.bg

35-годишната Христина, която пострада най-тежко от АТВ-то в Слънчев бряг, е починала.

Трагичната новина беше споделена от бащата на Сияна, който с пост в социалните мрежи, се прости с жената и призова да се молим за живота на малкия ѝ син Марти, който все още е в кома в „Пирогов“.

Повече от две седмици животът на младата жена бе поддържан изкуствено, след като изпадна в клинична смърт, а сърцето ѝ се поддържаше изкуствено с медикаменти.

Състоянието на малкия Мартин, който държеше за ръка майка си в момнета на катастрофата,  се подобрява. По последнa информация от лекарите той е вън от опасност за живота, съобщи неговият вуйчо Светослав Соколов и брат на майка му Христина.

„Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му. Благодарим за това“, обясни вуйчото.

Очаква се прокуратурата да преквалифицира в  по-тежко обвинението на  Никола Бургазлиев, управлявал АТВ-то.  Той бе  обвинен, че с катастрофата е причинил по непредпазливост средни телесни повреди на петима пешеходци. Бургазлиев е в  ареста след като  първоначално бе с домашен арест, но след  обществени протести,  втора инстанция на съда коригира мярката.

Адвокатът му твърдеше, че спирачките на возилото са отказали. Родителите му са полицейски служители в Несебър.

Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличие на наркотичното вещество в кръвта на Бургазлиев  преди катастрофата.

About De Fakto

Проверете също

Задържан е криминално проявен младеж за инцидента с трамвай в София

Криминално проявен на 22 години  е задържан за вчерашния инцидент, при който трамвай на градския …

На фона на протест Киселова към депутатите: Да осъзнаем отговорността за социалното неравенство, правосъдието и корупцията

Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване