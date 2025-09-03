Последни новини
Home / Законът / Правна комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост

Правна комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост

De Fakto 03.09.2025 Законът Напишете коментар 103 Прегледа

Defakto.bg

Комисия по конституционни и правни въпроси на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

Депутатите приеха отново промените  с 11 гласа „за“, пет гласа „против“ и един глас „въздържал се“.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

Държавният глава върна  поправките  за ново обсъждане в Народното събрание, с мотиви, че   „приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата „.

Той посочи, чe  поправките  улecнявaт  пpoдaжбaтa нa имyщecтвo oт пpeдпpиятия, вĸлючeни в т.нap. зaбpaнитeлeн cпиcъĸ пo Зaĸoнa зa пpивaтизaция и cлeдпpивaтизaциoнeн ĸoнтpoл (ЗΠCΠK),  без да е ясна политическата отговорност за това.

С поправки на ГЕРБ и и „ДПС – Ново начало“, без кворум  наложиха да отпадне втората инстанция за екооценки – предвидиха, че Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд, бeз  мecтния aдминиcтpaтивeн cъд, ще се  пpoизнacя зa oтчyждaвaнeтo нa чacтни имoти зa изгpaждaнeтo нa нaциoнaлни и cтpaтeгичecĸи oбeĸти. Taĸa нa пpaĸтиĸa пpoизвoдcтoтo ce пpeвpъщa в eднoинcтaнциoннo.
По  този повод природозащитните организации „Зелени закони“ и „За да остане природа в България“  изпратиха до президента искане за вето срещу промените в Закона за държавната собственост.

Надежда Йорданова заяви, че от  „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) са се запознали с мотивите, ще бъдат последователни и няма да подкрепят върнатите за ново обсъждане параграфи при гласуването в пленарна зала.

Златан Златанов от „Възраждане“ отправи апел от името на партията към народните представители да подкрепят ветото на президента и то да не се отхвърля в пленарната зала.  „Този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи“, добави той.

По думите на Христо Расташки от „Морал, единство, чест“ законопроектът подпомага  разпродажбата на 4400 български имота и добави, че от партията няма да подкрепят закона, когато влезе отново в зала.

Христо Балачев от ГЕРБ-СДС заяви, че няма сериозин правни аргументи, които да променят мнението на народните представители.

В изказването си по темата Хамид Хамид от „ДПС – Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи повторното приемане на закона и прикани останалите народни представители да направят същото.

„Ние сме категорично против разпродаването на държавно имущество и ще внесем скоро време необходимите текстове, готови сме със законопроекта. Ще внесем пълна забрана за продажба на държавно имущество с изменения и в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Закона за държавната собственост, както и закриването на агенцията за публични предприятия и контрол“, каза Хамид.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Многохилядно протестно шествие на „Правосъдие за всеки“ се „разхожда“ из София с искане за чиста демокрация

Инициативата „Правосъдие за всеки“ провежда тази вечер пореден протест в София, с който иска оставките …

Почина 35 – годишната Христина, пострадала най- тежко от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която пострада най-тежко от АТВ-то в Слънчев бряг, е починала. Трагичната новина беше …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване