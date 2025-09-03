Правна комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост

Комисия по конституционни и правни въпроси на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

Депутатите приеха отново промените с 11 гласа „за“, пет гласа „против“ и един глас „въздържал се“.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

Държавният глава върна поправките за ново обсъждане в Народното събрание, с мотиви, че „приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата „.

Той посочи, чe поправките улecнявaт пpoдaжбaтa нa имyщecтвo oт пpeдпpиятия, вĸлючeни в т.нap. зaбpaнитeлeн cпиcъĸ пo Зaĸoнa зa пpивaтизaция и cлeдпpивaтизaциoнeн ĸoнтpoл (ЗΠCΠK), без да е ясна политическата отговорност за това.

С поправки на ГЕРБ и и „ДПС – Ново начало“, без кворум наложиха да отпадне втората инстанция за екооценки – предвидиха, че Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд, бeз мecтния aдминиcтpaтивeн cъд, ще се пpoизнacя зa oтчyждaвaнeтo нa чacтни имoти зa изгpaждaнeтo нa нaциoнaлни и cтpaтeгичecĸи oбeĸти. Taĸa нa пpaĸтиĸa пpoизвoдcтoтo ce пpeвpъщa в eднoинcтaнциoннo.

По този повод природозащитните организации „Зелени закони“ и „За да остане природа в България“ изпратиха до президента искане за вето срещу промените в Закона за държавната собственост.

Надежда Йорданова заяви, че от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) са се запознали с мотивите, ще бъдат последователни и няма да подкрепят върнатите за ново обсъждане параграфи при гласуването в пленарна зала.

Златан Златанов от „Възраждане“ отправи апел от името на партията към народните представители да подкрепят ветото на президента и то да не се отхвърля в пленарната зала. „Този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи“, добави той.

По думите на Христо Расташки от „Морал, единство, чест“ законопроектът подпомага разпродажбата на 4400 български имота и добави, че от партията няма да подкрепят закона, когато влезе отново в зала.

Христо Балачев от ГЕРБ-СДС заяви, че няма сериозин правни аргументи, които да променят мнението на народните представители.

В изказването си по темата Хамид Хамид от „ДПС – Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи повторното приемане на закона и прикани останалите народни представители да направят същото.

„Ние сме категорично против разпродаването на държавно имущество и ще внесем скоро време необходимите текстове, готови сме със законопроекта. Ще внесем пълна забрана за продажба на държавно имущество с изменения и в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Закона за държавната собственост, както и закриването на агенцията за публични предприятия и контрол“, каза Хамид.