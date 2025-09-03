Юристи и политици, възмутени от прокуратурата за невнесените в съда искания за излизане от ареста на Барбутов и Коцев

Протест на „Правосъдие за всеки “ днес (сряда) от 18,30 ч. пред Съдебната палата под надслов „Отпор срещу диктатурата!“

Информацията на Де Факто, че по делата „Барбутов“ и „Коцев“ прокурорите не препращат в съда исканията на защитата за промени на мерките им за неотколение предизвика вълна от възмущение, реакции и коментари във Фейсбук.

Адвокат Ина Лулчева изпрати сигнал до и.ф. шефа на СГП Емилия Русинова и председателя на КПК Антон Славчев, в който описа, че 17 дни след искането на защитата за излизане от ареста на Никола Барбутов и Петър Рафаилов, наблюдаващият прокурор държи делото при себе си, за „прецизиране“ на обвинението, въпреки че по закон е длъжен веднага да изпрати искането в съда.

По същия начин процедират и наблюдаващите по исканията за освобождаване от ареста на Благомир Коцев и общинските съветници.

Лyлчeвa пpизoвaвa Pycинoвa дa извъpши пpoвepĸa пo cигнaлa й и дa пpeдпpиeмe нeoбxoдимoтo зa cпaзвaнe нa зaĸoнa. Kaĸтo и дa пpeцeни нaлицe ли ocнoвaния зa тъpceнe нa oтгoвopнocт oт нaблюдaвaщитe пpoĸypopи за неспазване на закона и нeocнoвaтeлнo зaбaвянe нa пpoизвoдcтвoтo. На такова умишлено възпрептсване на правосъдието и посегателство върху правата на задържаните, съдът в ЕСПЧ в Страсбург много ще се зарадва, коментираха пред ДеФакто юристи.

„Не се ли уверихте от Съвета какъв откровен политически произвол се налага в зала от Съда“, коментира адв. Камен Добрев безучастното отношение на ВАдвС за случващото се. Само храстите ще оцелеят! – предупреждава той.

Няма как да се избяга от обоснованото подозрение, че чакат (прокурорите ) „правилните“ дежурни съдии, отбеляза Андрей Янкулов, страши експерт на АКФ.

Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна! – заявиха организаторите от Правосъдие за всеки по повод днешния протест под надслов „Отпор срещу диктатурата!“

Снощи варненци за седми път излязоха на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството им от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната.

Публикуваме част от коментарите:

Андрей Янкулов: Забавянето е абсолютно недопустимо

От СГП не изпращали в СГС исканията на защитата на софийския зам.-кмет Барбутов и варненския кмет Коцев за промяна на мерките им за неотклонение (линк в коментар). Оправдавали се с КПК, които не пращали делата в СГП и така не можело да бъдат препратени към съда.

Каквото и да е забавяне на разглеждане на такова искане е абсолютно процесуално недопустимо. Задържаният има правото да бъде представен незабавно пред съд, който да прецени дали задържането му продължава да бъде необходимо.

Логичният въпрос е: какво чакат?

Предвид коментирания неведнъж тук повтарящ се модел при мерките за неотклонение по медийни дела в СГС и САС няма как да се избяга от обоснованото подозрение, че чакат „правилните“ дежурни съдии. Защото, както и първоначалното искане за задържане, така и последващото искане за промяна на мярката, се разпределят единствено между няколко дежурни съдии за съответната седмица, а не между всички съдии в съда.

Прокуратурата и КПК са ясни, но какво ще направи съдът при натрупалите се подозрения, че бива подбиран чрез подобни похвати?

Методи Лалов: Това, което е извършила прокуратурата, е длъжностно престъпление.

Божидар Божанов: Играта на котка и мишка е нелепа в една провова държава

Законите се пишат с презумпция за добросъвестност на държавните органи. Или поне така трябва да е.

Видимо това е абсолютно нарушение на принципите на наказателния процес. Има как в Наказателно-процесуалния кодекс да бъде отчетена тази недобросъвестност. На първо място, чрез случайно разпределение и при мерките за неотклонение, и при разрешенията за СРС.

Но играта на котка и мишка между законодател и закононарушаващ правоохранителен орган е нелепа за една държава, претендираща да бъде правова.

Кирил Петков: Ще сезираме европейските институции

за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това каза бившият премиер и съпредседател на ПП „Продължаваме промяната“ Кирил Петков във Варна, предаде БНР. Той бе в морската столица, за да се включи в протеста в подкрепа на задържания кмет на Варна.

„Прокуратурата де факто нарушава правото за незабавно внасяне в съда на искането. Утре (днес) в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна“, добави той.

Камен Добрев: Адвокатурата стои встрани и гледа безучастно безобразието

По закон, когато съдът потвърди мярка „задържане под стража“, той може да определи срок, в който обвиняемият няма право да подава ново искане за изменение на мярката пред друг състав. Такава временна забрана не беше наложена нито спрямо Никола Барбутов, нито спрямо Благомир Коцев.

Тогава възниква въпросът и досещате ли се – защо защитниците и на двамата, както и на останалите обвиняеми в ареста, при толкова явни закононарушения, слаби и дори скандални съдебни мотиви, месеци наред не подадоха искания за по-лека мярка, а изчакват края на август и на съдебната ваканция?

Какво правосъдие получаваме и какво всъщност представлява съдът – „храм на правото“ или храм на случайността, в който остава да чакаш и да се надяваш единствено на шанса на деловодното разпределение?

Безобразие е и да не внасяш искането за изменение незабавно в съда, както законът повелява.

Адвокатурата отново стои встрани и гледа безучастно все едно това въобще не ни касае.

Адвокат Валя Гигова, ще излезе ли Висшия адвокатски съвет със становище, ще дадете ли личното си позволение затова или ще се снишаваме отново, да мине бурята. Няма да мине, колега, тя тепърва се развихря, само храстите ще оцелеят. Не се ли уверихте от Съвета какъв откровен политичедки произвол се налага в зала от Съда? В Храма, както сама го нарекохте.

В сряда в 18:30ч. сме пред Съдебната палата на събитието на Инициатива „Правосъдие за всеки“

Елате и Вие!