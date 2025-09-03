Задържан е криминално проявен младеж за инцидента с трамвай в София

Share Facebook

Криминално проявен на 22 години е задържан за вчерашния инцидент, при който трамвай на градския транспорт излезе от релсите и се удари в подлез срещу Румънското посолство в София.

Още вчера бяха изказани съмнения, че трамваят е задвижен безконтролно от младежи.

Прокуратурата ще иска от Софийския градски съд той да бъде оставен за постоянно в ареста.

На записите от камерите в трамвая се вижда как задържаният, а и друг мъж, след като не успяват да влязат в трамвая, спрял за малко, за да може ватманът да си купи кафе, заобикалят превозното средства и през прозореца на вратата на водача задържаният дърпа лоста за тръгване на трамвая. Тъй като той се придвижва само метър напред и спира, следва второ издърпване на лоста, превозното средство тръгва, ускорява и така се стига до дерайлирането, пише БНР.

Чрез записа от камерите първо е бил разпознат един от мъжете – 29-годишен, познат на Първо РПУ. След като е задържан, той казва, че всъщност действията са извършени от неговия приятел, а чат комуникация, която той предоставя на служителите на МВР, показва, че това е така. В нея младежът, който ще бъде разследван за това престъпление, пише, че “много съжалява”.

Късно снощи 22-годишният мъж е бил задържан. Отново е казал, че съжалява и е обяснил действията си с голямото количество алкохол, което с приятеля му са изпили. Двамата са си купили по бутилка водка от денонощен магазин, който се намира близо до място, където ватманът е спрял, за да си купи кафе.

Засега ватманът не е обект на прокурорска проверка, казаха от държавното обвинение.