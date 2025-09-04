Последни новини
Home / Законът / САС освободи от ареста обвинения за палеж младеж, бил задържан, въпреки болестното му състояние

САС освободи от ареста обвинения за палеж младеж, бил задържан, въпреки болестното му състояние

De Fakto 04.09.2025 Законът Напишете коментар 133 Прегледа

Defakto.bg

Апелативен съд – София отмени мярката „задържане под стража“ и незабавно освободи от ареста 18 – годишния  Петър Д., обвинен, че е подпалил треви и храсти в столичния кв. „Кръстова вада“, с което е застрашил живота на хората от квартала и част от тях бяха евакуирани, съобщават от съда.

Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно.

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение.

Тъй като съдът не е компетентен да стартира процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на СГП и СРП.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

About De Fakto

Проверете също

Шефът РДВР – Русе е в болница, след жесток побой от младежи заради забележка

Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е настанен в УМБАЛ „Канев“ в …

СГС потвърди ареста на 31- годишния учител, обвинен за сексуално посегателство над малолетна ученичка

Софийският градски съд потвърди задържането под стража на 31 – годишния столичен учител по физическо …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване