Председателите на КС и СЕС Павлина Панова и Кун Ленартс откриха форум „Единни в многообразието“

Председателят на Конституционния съд на България Павлина Панова и председателят на Съда на Европейския съюз (СЕС) Кун Ленартс откриха в София третото издание на международната конференция EUnited in Diversity („Единни в многообразието“). Престижният форум се провежда за пръв път в България и се организира съвместно от двете институции.

„За мен е изключителна чест и гордост да приветствам всички вас, представителите на институциите, най-пряко натоварени с ролята на пазители на конституционализма и правовия ред в Европейския съюз, тук, в София, като домакин на третото издание на конференцията EUnited in Diversity.“

С тези думи започна речта на председателя на КС Павлина Панова към представителите на конституционните юрисдикции на 21 държави членки на ЕС.

Павлина Панова посочи, че конституционните съдии, върховните съдии и съдиите от Съда на Европейския съюз не са просто представители на висши правораздавателни институции. „Ние сме призвани да бъдем изразители на колективното самосъзнание на правовия ред в Европа, понеже именно на нас европейските народи са поверили отговорността на върховни бранители на правото, човешките права и основите на самата конституционна демокрация“, заяви Панова.

В контекста на сложния исторически момент, в който народите по света и глобалната общност се намират, очакванията към Европа да затвърди традиционно следващата ѝ се роля на лидер на демократичния свят са по-големи от всякога. Неминуемо най-тежката отговорност се пада на нас, съдиите от конституционните юрисдикции. На нас е отредена нелеката задача чрез правосъдната си дейност непрестанно да търсим баланса между права и граници, между свобода и сигурност, между многообразие и единност, като същевременно ежедневно и неизменно доказваме на гражданите, чиито интереси сме призвани да браним, че конституционното правосъдие бди и е неподвластно на външно вмешателство“, каза председателят на Конституционния съд.

От своя страна председателят на СЕС Кун Ленартс отбеляза, че Европейският съюз е основан върху съхраняването и насърчаването на общи ценности и структури. „За тази цел Съдът на Европейския съюз и конституционните и еквивалентните институции на 27-те държави членки трябва да работят в тясно сътрудничество и да се доверяват един на друг“, посочи той.

„Днес, благодарение на неуморните усилия на председателя Панова и нейния екип, ние се събираме тук, в красива София, за да обсъдим четири теми през следващите два дни. Акцентите на тези теми в известна степен се различават от дискутираните преди това в Рига и в Хага. Това е резултат от съзнателен избор на организаторите, които целяха да подчертаят, че диалогът между Съда на Европейския съюз и конституционните или eквивалентните съдилища на 27-те държави членки не се ограничава до въпросите, свързани с основните права“, уточни председателят на СЕС.

По думите му, „докато основните права са съществен елемент от този диалог, те не дават пълната картина на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС. Структурните аспекти също представляват ключови компоненти на този диалог“.

„В демократичните общества националните конституции установяват система на разделение и взаимно ограничаване на властите, която цели да насърчава и защитава ценностите на свободата, равенството, демокрацията и върховенството на правото. Националните конституционни съдилища са призвани да поддържат тази система, като съхраняват хоризонталното и вертикалното разпределение на правомощията, предвидено в конституцията. В правния ред на ЕС Съдът на Европейския съюз изпълнява сходна функция, доколкото също се стреми да защитава системата на разделение и взаимно възпиране на властите, заложена в Договорите, която има за цел да защитава и насърчава същите ценности“, допълни Кун Ленартс.

В началото на конференцията свое изказване от името на председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) направи и Диана Ковачева, съдия в ЕСПЧ.

След официалното откриване представителите на участващите институции на държави членки на ЕС продължиха работа по първия панел, чиято тема бе „Разпределение на компетенциите между държавите членки и ЕС“. Говорители в панела бяха Константинос Ликургос, председател на състав в Съда на ЕС, Зденек Кун, съдия в Конституционния съд на Чешката република, Янаки Стоилов, съдия в Конституционния съд на Република България, както и Кандидо Конде-Пумпидо Турон, председател на Конституционния съд на Испания.

Модератор на дискусията бе Вероник Малбек, член на Конституционния съвет на Франция.

Част от следобедната програма на форума бе дискусията по втория панел на тема „Идентичност на ЕС и конституционализмът на ЕС по време на криза: конституционните съдилища и Съдът на ЕС“. Модератор бе съдия Невин Фети от Конституционния съд на България.

Говорители в панела бяха Мачи Шпунар, първи генерален адвокат в Съда на ЕС, Джовани Аморозо, председател на Конституционния съд на Италия, Витаутас Мизарас, съдия в Конституционния съд на Република Литва, и Люк Лаврисен, председател на Конституционния съд на Белгия (Нидерландска лингвистична група) (БТА).