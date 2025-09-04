Прокуратурата изпрати на съд двама полицаи с обвинение за убийство на задържан за кражба на велосипед в Казанлък

Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт срещу двама полицейски служители за убийството на 47-годишния Даниел Кискинов при задържане за кражба на велосипед.

На 26-годишния Б.Т. и 36-годишния Д.И. е повдигато обвинение за убийство, извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост, съобщи прокуратурата.

Двамата са предадени на съд като съизвършители на престъплението, което е квалифицирано по чл. 116, ал. 1 т. 2 и т.6, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.

На 26 февруари 2025 г. е подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които Б.Т. и Д.И., посочват от обвинението. Полицаите установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Даниел Кискинов.

Според прокуратурата, въпреки че мъжът не проявил агресия към полицаите, нито оказал съпротива, двамата служители започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото му. Те продължили да го бият дори след като му поставили белезници.

В резултат на побоя, жертвата получила тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починала в болнично заведение.