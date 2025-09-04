Ричард де ла Тур : България е длъжна да издава документи за самоличност на лица с променена полова идентичност

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

В заключение на генералния адвокат на СЕС Ричард де ла Тур, се казва, че държавата членка по произход на трансполово лице има задължението да издаде документи за самоличност в съответствие с променената полова идентичност.

Промяната на данните за гражданското състояние трябва да се извърши независимо от каквато и да било хирургическа операция за промяна на пола Лице с българско гражданско е регистрирано при раждането си като лице от мъжки пол с име2 , единен граждански номер и документи за самоличност, съответстващи на този пол.

Това е заключение на генералния адвокат от днес, съобщено от пресслужбата на съда на ЕС по българско дело C-43/24 | [Шипов]1

Случаят

След хормонална терапия, понастоящем едно лице се представя като жена. Несъответствието между външността му на лице от женски пол и официалните му документи за самоличност на лице от мъжки пол му създава ежедневни неудобства при намиране на работа.

Лицето подава до българските съдилища искане да се признае женският му пол и да се изменят данните му за гражданско състояние в неговия акт за раждане. Искането му е отхвърлено.

Всъщност българската правна уредба, както е тълкувана от националните съдилища3 , не предвижда в този случай възможност за такава промяна на пола, името и единния граждански номер, посочени в актовете за гражданско състояние.

По спора български съдии от Върховния касационен съд изпитват съмнение за съвместимостта на правната уредба с правото на Съюза и отправят запитване до Съда.

Запитването

През 2023 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с тълкувателно решение, според което юридическа промяна на пола у нас е невъзможна.

Трима съдии от ВКС със сериозни съмнения за изводите на тълкувателния акт, отправиха преюдициалното запитване до СЕС, в което поискаха съдът СЕС да се произнесе дали забраната за промяна на пола в акта за раждане нарушава принципите на равенство на европейските граждани и на свободно движение, тъй като засегнатите от законодатеството не са в състояние да удостоверят самоличността си, легитимирайки се с личните си документи, в които фигурират като лица от противоположния пол.

В искането си върховните съдии изложиха подробни аргументи и посочиха, че основен мотим за тълкувателното решение на ВКС № 2/2023г. на ОСГК е тълкуването, дадено от българския Конституционния съд, според което полът е само биологичен.

„Същевременно даденото с това решение на КС задължително тълкуване на понятието пол само в неговия биологичен смисъл, е един от основните мотиви за постановяване на ТР № 2/2023г. на ОСГК на ВКС, с което е отречена възможността за допускане на промяна в посочените данни относно лица, които твърдят, че са транссексуални, според обективното материално право, действащо на територията на Република България“, посочиха те.

Върховните съдии поискаха от СЕС още да специално да посочи дали забраната за промяна на пола в акта за раждане нарушава принципите на равенство на европейските граждани и на свободно движение, тъй като засегнатите не са в състояние да удостоверят самоличността си, легитимирайки се с личните си документи, в които фигурират като лица от противоположния пол.

Тази година ВКС прибави към искането конкретен казус по касационна жалба на П. С. Х. срещу решение на Окръжен съд- Велико Търново, който е отменил решение на РС Горна Оряховица и отхвърлил исканията за промяна в данните, свързани с пол в акта за раждане и в документите за самоличност. В жалбата пред ВКС се излагат оплаквания, че въззивното решение е в противоречие на чл.8 от ЕКЗПЧОС.

Заключението

В заключението си генералният адвокат Ричард де ла Тур (Jean Richard de la Tour) предлага на Съда да се произнесе, че:

правото на Съюза не допуска национална правна уредба, както е тълкувана от националните съдилища, която не позволява правното признаване на промяната на половата идентичност на своите граждани, включително при липса на хирургическа операция за промяна на пола, както и промяната на техните имена и единен граждански номер.

ПЕС не допуска и липсата на възможност тези промени да бъдат вписани в акта им за раждане, при положение че това вписване обуславя промяната на данните, съдържащи се в техните документи за самоличност. Посочването на пола в документа за самоличност само въз основа на акта за раждане, законно съставен от компетентната държава членка, поражда задължение да признае правно „изживяваната“ полова идентичност и да я впише в този акт.

Националната правна уредба, както е тълкувана от националните съдилища, която, не се признава половата идентичност на трансполово лице, възпрепятства възможността то да се ползва от гарантирано от правото на Съюза право, каквото е получаването на документ за самоличност, който му позволява да упражни свободно правото си на движение и пребиваване на територията на държавите членки, представлява ограничение на това право.

Такова ограничение може да бъде обосновано само по обективни съображения и ако е пропорционално на легитимно преследвана цел, което в случая не е така.

Генералният адвокат предлага на Съда да приеме, че запитващата юрисдикция, без да изчаква изменение на разглежданата национална правна уредба по законодателен или друг конституционен ред,

трябва да я тълкува с оглед на правото на Съюза.

Това тълкуване трябва да е съобразено с правилата относно свободата на движение и пребиваване, зачитането на личния живот и издаването на документи за самоличност, или при необходимост, посочената правна уредба трябва да се остави без приложение.

Накрая, генералният адвокат посочва, че упражняването от трансполово лице на правото му на вписване в гражданското състояние на неговата трансполова идентичност с цел получаване на лична карта или паспорт, съответстващи на неговата полова идентичност, не трябва да бъде обусловено от представянето на доказателства за проведена хирургическа операция за промяна на пола.

Подобно изискване би засегнало по-специално правото на неприкосновеност на личността и правото на зачитане на личния живот.

Заключението на генералния адвокат е индикация за съдържанието на решението, което се очаква от Съда на ЕС, смятат експерти запознати с практиката на Съда на ЕС .

1 Името на настоящото дело е измислено. То не съвпада с истинското име на никоя от страните в производството.

2 Състоящо се от собствено, бащино и фамилно име.

3 Тълкувателно решение № 2/2020 от 20 февруари 2023 г. на българския Върховен касационен съд, което е задължително за всички държавни органи и съдилища. Това решение се основава на решение № 15 от 26 октомври 2021 г. на българския Конституционен съд, според което понятието „пол“ в Конституцията може да се разбира само в неговия биологичен смисъл и общественият интерес има предимство пред интереса на трансполовите лица поради моралните и/или религиозните правила и принципи, които са в основата на установените в българското общество ценностни разбирания.