СГС потвърди ареста на 31- годишния учител, обвинен за сексуално посегателство над малолетна ученичка

Софийският градски съд потвърди задържането под стража на 31 – годишния столичен учител по физическо възпитание, обвинен в сексуално посегателство на малолетна ученичка.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

Взетата по отношение на преподавателя мярка е съобразена с целите на производството и има опасност мъжът да извърши ново престъпление, прие съдът.

Предполагаемото престъпление е с висока обществена опасност и има налични данни за съпричастност към деянието, сочи съдебният състав. Липсват категорични данни по делото мъжът да е отстранен от длъжността си като учител, отбеляза още съдът и добави, че има данни за предприети действия от ръководството на училището още от 2024 г., когато е отправено и предупреждение към учителя, които той е пренебрегнал.

Защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка за неотклонение. Адвокат Атанас Палашки заяви, че от събраните до момента доказателства не може да се направи извод дали е извършено престъпление. Показанията на пострадалата са подробни, но непоследователни.

Палашки допълни, че обвиняемият има добра репутация в професионалната си среда, а освен това е семеен и е родител на малко дете.

Тричленният съдебен състав възприе всички доводи на първоинстанционния съд и отхвърли като неоснователти твърденията на защита за противоречия в показанията на 13-годишното момиче – в тях има конкретни данни за време, място и за действия на обвиняемия, които описват отношенията между него и ученичката.

Няма опасност от укриване, но има риск от извършване на престъпление, мотивира се съдът. Не само престъплението, но и личността на обвиняемия е със завишена обществена опасност, прие той.

Обвиняемият призна вината си, каза, че иска да се извини, а защитата му заяви, че ще настояват за споразумение.

По делото прокуратурата твърди, чe yчитeлят e извъpшил ceĸcyaлнo пpecтъплeниe cпpямo yчeничĸaтa в xocтeл в cтoлицaтa. Cpeщитe ca ce ocъщecтвявaли в пepиoдa юни – юли тaзи гoдинa.

Според другия адвокат на учителя – Петър Чалъмов, между обвиняемия и ученичка е имало изградено доверие. „Ако е имало сексуален контакт, то той е бил доброволен“, заяви адвокатът.

Специалисти по наказателно право твърдят, че деца до 14 години са под специална закрила и не могат да дават валидно съгласие за сексуални отношения.