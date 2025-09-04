Последни новини
Home / Без категория / Шефът РДВР – Русе е в болница, след жесток побой от младежи заради забележка

04.09.2025

Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е настанен в УМБАЛ „Канев“ в изключително тежко състояние, след като е бил пребит от група младежи.

Инцидентът е станал снощи пред дома му, докато той се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи извършвали дрифтове с автомобили, което провокирало Кожухаров да им направи забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой.

В резултат на нападението старши комисарът е със счупено ребро и наранен бъбрек. По-последна, непотвърдена информация, лекарите за успели да спсят органа и не се е стигнало до отстраняване. Състоянието му остава критично.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

От МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция „Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.

„Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.Той е в изключително тежко състояние в болницата…“, коментира в профила си във фейсбук кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

“ Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва“, пише Милков.

