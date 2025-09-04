След публикация в Де Факто: ГДИН отмени заповед за заплащане от затворниците на лекарства при медицинско лечение

Последни новини
Адв. Снежана Стефанова

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) се отказа от заповед, с която бе наредила лишените от свобода да си заплащат лекарства при медицинско лечение.

На 26 август 2025 г.Де Факто публикува статия на адвокат Снежана Стефанова със заглавие: Държавата срещу Европейския съд или задълбочаващите се проблеми с медицинското обслужване в затворите.

В нея бе критикувана заповед, издадена от ГДИН за заплащане на медикаментите от самите лишени от свобода. Само два дни след публикацията,  на 28 август 2025 г., директорът на ГДИН е отменил разпореждането, с което бе прехвърлена финансовата отговорност за лечение върху самите самите затворници,  установи проверка на Де Факто.

В статията бе разгледан  случая на Б.П., задържан в Централния софийски затвор, който страда от напреднала глаукома, но не получава предписаното му лечение.  Защитата му подаде  жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който на 30 май 2025 г. уважи  искането за привременни мерки и задължи  България да предостави необходимите медикаменти.

ЕСПЧ приема, че бездействието на българските власти може да се определи като нечовешко и унизително отношение, което е нарушение на член 3 от Конвенцията.

Въпреки решението на съда, по-малко от три месеца по-късно, ГДИН издава заповед, която създава  нови административни пречки и прехвърли финансовата тежест за лекарствата на лишените от свобода.  Заповедта изисква проверка на финансовото състояние на лицата, преди държавата да поеме разходите.

Според публикацията, това е в противоречие с вътрешното законодателство и международните ангажименти на България, тъй като поставя правото на здраве в зависимост от финансовата уязвимост на задържаните.

Отмяната на заповедта показва, че ГДИН е отговорила на критиките, повдигнати в публичното пространство.

Отмяната на заповедта премахва пречките пред достъпа на лишените от свобода до медицински грижи и е важна стъпка към съобразяване с решението на ЕСПЧ по случая „Нешков и други срещу България“ и международните стандарти за хуманно отношение, коментира пред Де Факто адв. Снежана Стефанова.

