Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната, каза министър Георгиев

04.09.2025

„Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната. Капиталът на десетки хиляди български компании занапред ще се изписва в евро. Предвидили сме достатъчно гаранции и указания, ще разясняваме на гражданите и бизнеса положителните ефекти за икономиката ни, които предстоят. Нека хората са спокойни, а бизнесът уверен!“

Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев на информационна среща в Пловдив с участието на министри, представители на местната власт, бизнеса, гражданите. Тя е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Символични домакини на срещата бяха зам.-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Да бъдем част от еврозоната за нас на първо място означава възможност за икономическа и ценова стабилност, наред с това – за достъп до много по-сериозни пазари за българските компании. Икономическа стабилност означава възможност за развитие, нови работни места и по-високи доходи за гражданите. Защитата на българския народ чрез финансова стабилност и възможности да се развиват в родината си, това е истинският патриотизъм“, подчерта още министър Георги Георгиев.

И увери: „Работим усилено и за пълната адаптация на всички останали регистри – имотен регистър, Регистър Булстат, ЦРОЗ, РИОС и Специален регистър Булстат“.

