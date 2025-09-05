Борисов нарече „битов инцидент“ нападението на МРВ- шефа в Русе, даде знак, че варенският кмет може да бъде пуснат

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Битов инцидент! Това може да се случи на всеки.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира случая от Русе, в който младежи пребиха брутално шефа на полицията в областта старши комисар Николай Кожухаров.

„Вече толкова много се изказаха по случая, не че ми се изказва и на мен. Битов инцидент. Може да се случи на всеки. Всеки родител, когато децата му са там, жена му, и види бясно караща кола, ще направи забележка, е позицията на Бойко Борисов, изразена пред журналисти в НС.

„Проблемът в случая не е, че е набит или контузен директор. Проблемът е, че едни граждани за да предпазят семействата си правят забележки на самозабравили се младежи, а те слизат и го бият. Родителите на тези деца, които са ги качили на тази кола и са я дали, какво правят – давам възможност да ме атакувате пак за семейството. Лесно е да обвиниш държавата“.

Не пропусна да се скара на президента, (който по рано каза, че разпадът в държавата трябва да спре), и попита държавния глава „какво е направил за Плевен, за водата“.

Лидерът на ГЕРБ даде знак, че варненският кмет Благомир Коцев може да бъде освободен от ареста.

Борисов съобщи, че „би бил много щастлив, ако задържаният кмет на Варна Благомир Коцев бъде освободен“.

„Действията на КОМПИ, това, което се случи там, не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам ето толкова малко власт, незабавно бих го освободил Коцев от ареста. Но два състава са го оставили там и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен“, обяви Борисов.