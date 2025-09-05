Последни новини
Home / Без категория / Окръжна прокуратура Русе ще ръководи делото за побоя на полицейския началник

Окръжна прокуратура Русе ще ръководи делото за побоя на полицейския началник

De Fakto 05.09.2025 Без категория Напишете коментар 106 Прегледа

Defakto.bg

Двама от задържаните за побоя над директора на МВР-Русе Николай Кожухаров ще бъдат обвинени  за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски служител. Това обявиха от Окръжната прокуратура, която ще води досъдебното производство.

След операция старши комисар Николай Кожухаров остава в Интензивното отделение на болница „Канев“, макар да няма опасност за живота му. До побоя срещу полицейския директор се е стигнало след направена забележка към младежите, че шофират с висока скорост.

Утре съдът ще разгледа мерките за задържане на четиримата арестувани.

Зам.-окръжният прокурор Мирослав Маринов обясни, че в хода на разследването са станали известни нови факти, които налагат делото да се прехвърли от Районна в Окръжна прокуратура.

Разследването сочи, че извършителите на побоя са един студент на 19 години, двама на 18 години – единият работещ като сервитьор, а другият безработен, и един на 15 години – ученик в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният, а обвиненията към тях са за нанасяне на средна телесна повреда на полицейски служител.

Затвор до 5 и до 15 години могат да получат нападателите.

„Почти всички от тях са се разкаяли. Искат да дават обяснения, съжаляват за случая. Тези деца са от 15 до 19-годишни. Те не са ни познати на нас като криминално проявени, като лица, които са осъждани. Генезисът на всичко, което се случва, е някъде на друго място. И молбата е: нека да не спекулираме и да не политизираме проблема. Това е част от битието на нашата общност и ако искаме да решим правилно и справедливо, нека да се придържаме към фактите“, обясни прокурор Маринов и каза, че предстои още работа по изясняване на фактическата обстановка и описи на видеозаписите от камерите в района.

About De Fakto

Проверете също

Президентът за побоя на МВР-шефа в Русе: Този разпад на държавността трябва да спре

Президентът Румен Радев заяви, че посегателството върху директора на областната дирекция на МВР в Русе …

Прокуратурата изпрати на съд двама полицаи с обвинение за убийство на задържан за кражба на велосипед в Казанлък

Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт срещу двама полицейски служители  за убийството на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване