Окръжна прокуратура Русе ще ръководи делото за побоя на полицейския началник

Двама от задържаните за побоя над директора на МВР-Русе Николай Кожухаров ще бъдат обвинени за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски служител. Това обявиха от Окръжната прокуратура, която ще води досъдебното производство.

След операция старши комисар Николай Кожухаров остава в Интензивното отделение на болница „Канев“, макар да няма опасност за живота му. До побоя срещу полицейския директор се е стигнало след направена забележка към младежите, че шофират с висока скорост.

Утре съдът ще разгледа мерките за задържане на четиримата арестувани.

Зам.-окръжният прокурор Мирослав Маринов обясни, че в хода на разследването са станали известни нови факти, които налагат делото да се прехвърли от Районна в Окръжна прокуратура.

Разследването сочи, че извършителите на побоя са един студент на 19 години, двама на 18 години – единият работещ като сервитьор, а другият безработен, и един на 15 години – ученик в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният, а обвиненията към тях са за нанасяне на средна телесна повреда на полицейски служител.

Затвор до 5 и до 15 години могат да получат нападателите.

„Почти всички от тях са се разкаяли. Искат да дават обяснения, съжаляват за случая. Тези деца са от 15 до 19-годишни. Те не са ни познати на нас като криминално проявени, като лица, които са осъждани. Генезисът на всичко, което се случва, е някъде на друго място. И молбата е: нека да не спекулираме и да не политизираме проблема. Това е част от битието на нашата общност и ако искаме да решим правилно и справедливо, нека да се придържаме към фактите“, обясни прокурор Маринов и каза, че предстои още работа по изясняване на фактическата обстановка и описи на видеозаписите от камерите в района.