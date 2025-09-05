Последни новини
Президентът за побоя на МВР-шефа в Русе: Този разпад на държавността трябва да спре

Президентът Румен Радев заяви, че посегателството върху директора на областната дирекция на МВР в Русе е поредното доказателство за разпада на държавността.

Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани. Когато тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР, ние вече говорим наистина за разпад на държавността.

Начинът на управление и начинът на говорене от най-високо ниво – и от парламента, и от политическите партии, се пренася надолу към хората. И това го виждаме навсякъде вече по улиците на България, и това наистина е трагично, но този разпад на държавността трябва да спре, коментира държавният глава.

