СГП внесе „незабавно“ в съда искането за промени на мерките на задържаните Коцев и Барбутов

В 16, 30 в края на последния работен ден от седмицата прокуратурата внесе  в Софийския градски съд искането  за промени на  мерките за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев,  Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов.

В случая „Коцев“  това стана „незабавно“,  седмица след като на 29 август защитата му поиска промяна на мярката и над 20 дни по-късно от искането на адвокатите  по делото  „Барбутов“.

По закон  искането за промяна на мерките за неотколение се  изпращат  в съда чрез прокуратурата, която според чл. 65 от НПК трябва незабавно да внесе делата.

В случая „Барбутов“ проточеното придвижване на делото бе „оползотворено“,  за да му се  повдигне  ново обвинение,  в което всъщност няма нищо  – още при провличането  стана ясно, че Барбутов е обвинен заедно с Петър Рафаилов, че са предлагали на  кметовете на „Младост“ и „Люлин“ да им бъдат изпратени експерти, които, според обвинението е трябвало да ги съветват така, че  за определи фирми и  условията да по – благоприятни.

По случая адв. Ина Лулчева сезира шефката на СГП Емилия Русинова, като я призова да провери защо законът не се изпълнява.

Очаква се след празниците във вторник  да бъдат определени съдебните състави по делата.

Те ще бъдат особено интересни след такова дълго изчакване от прокуратурата,  например на определени дежурни съдии, подозират врели и кипели в дяволийте за  подсигуряване на „правилно “ решение.

По-рано Де Факто писа, че делата на арестуваните кметове, по „случайност“  от „Продължаване промяната“,  и в петък не са получени в съда.  Междувременно лидерът на ГЕРБ заяви, че много иска  варненският кмет да бъде освободен от ареста.

Това се случи след осмия протест в четвъртък на варненци в подкрепа на градоначалника си и многохилядното шествие на „Правосъдие за всеки “  за отпор срещу диктатурата и за честно правосъдие.

