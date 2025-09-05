ВАС окончателно спря Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Петчленен състав на ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост

Върховният административен съд остави в сила определение от 11.07.2025 г. на тричленен състав на ВАС по административно дело № 6870/2025 г., с което се спира изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, към Наредба № Е – РД – 04 – 1 от 12.03.2020 г. на Министъра на енергетиката, съобщават от съда.

Административното дело е образувано пред петчленен състав на ВАС по две частни жалби. С едната се оспорва отхвърленото искане за спиране на изпълнението на § 3 на Наредбата за допълнение на Наредба № Е – РД – 04 – 1 от 2020 г. за топлоснабдяването на министъра на енергетиката, с който е определено обратно действие на същия нормативен акт, а именно от 25 февруари 2025 г.

Касационната инстанция приема, че определението на съда в тази част е правилно, тъй като оспорената разпоредба е заключителна по своя характер и има еднократно действие. Следователно, тя не би могла да доведе до бъдещи, допълнителни, значителни или труднопоправими вреди.

С втората жалба на Министъра на енергетиката се оспорва определението на първоинстанционния съдебен състав, в частта, с която се спира изпълнението на § 2 от Наредбата за допълнение на Наредба № Е – РД – 04 – 1 от 2020 г. за топлоснабдяването. С този параграф в приложението към чл. 61, ал.1 от същата наредба е създадена т. 6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, с която е установен метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, именован „Зависимостта за сградната инсталация“.

Върховните магистрати приемат за законосъобразен и обоснаван извода на тричленния състав, че вредите, които ще претърпят жалбоподателите са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес. Съдът може да спре предварителното изпълнение на оспорената разпоредба, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда /правилото на чл. 166, ал. 2 вр. ал. 4 вр. чл. 190, ал. 1 АПК/.

Спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението. Следователно основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда.

С цел да се защити обществения интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. Само по този начин може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове относно нищожност и да се ограничат негативните финансови последици.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.