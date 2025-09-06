Андрей Янкулов: Ако имахме главен прокурор, би трябвало да премести русенския казус в друг съдебен район

Могат ли русенските прокуратура, следствие и съд да осигурят справедлив процес на обвинените младежи за твърдяното нападение на шефа на русенската полиция?

В публичното пространство излизат различни версии за инцидента, а от първоначалните гръмки изявления на високопоставени длъжностни лица, в това число и от местната власт в Русе, изглеждаше, че казусът за тях вече е решен. И не само кои са виновни и за какво точно е изначално ясно, ами и степента на вината им.

Всичко това издава заинтересованост и предубеденост, които съпоставени с обичайните местни колегиални отношения, носят сериозен риск за обективността на наказателното производство.

Да не говорим колко пъти сме виждали масови отводи точно в такива сравнително малки професионални общности, когато е намесен някой, с когото са в някакви отношения по служба. Тук обаче няма. Делото като че не е „горещ картоф“ за Русе, а има всички признаци да бъде.

Ако имахме главен прокурор, би трябвало да се възползва от възможността, която му дава НПК, и поне да премести разследването в друг съдебен район.