ОС – Русе остави в ареста 19-годишният Жулиен Кязимов, после и останалите трима, обвинени за побой на полицейски шеф

ОС – Русе остави в ареста 19-годишният Жулиен Кязимов, после и останалите трима, обвинени за побой на полицейски шеф

06.09.2025

Жулиен Кязимов.

Окръжният съд в Русе задържа под стража   четиримата младежи, обвинени за побоя  над директора на областната дирекция  Николай Кожухаров.

Преди обяд бе задържан  18- годишният студент Жулиен Кязимов.

По време на заседанието става ясно, че той е студент в специалност“ Противодействие на престъпността” в русенския университет.

Прокурорът Иво Георгиев разказа версията на прокуратурата, че  Кожухаров и съседът му Георги Димитров, докато  били със своите семейства и деца, са опитали да спрат движещата се с висока скорост и по начин застрашаващ преминаващите по улица „Мостова“ кола, в която са били обвиняемите.

Това е било посрещнато с агресия и обиди от младежите. Димитров е бил ударен с шофьорската врата на автомобила и двама са нападнали него, както и опиталия се да ги спре полицейски директор, въпреки че се е представил като такъв, сочи още обвинението. Прокурорът отбеляза, че Жулиен е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Кожухаров и хулиганство.Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на ком. Кожухаров.

Според адвокатката на Жулиен Кязимов – Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Обратно на прокурора, защитата твърди, че  инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.

Пред съда защитата на Кязимов заяви, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.

Защитата поиска  мярката на Кязъмов да е „домашен арест“.

Родителите на Жулиен Кязимов разказаха пред журналити, че  техният син не е лош човек, а 18-годишното момче е пълен отличник.

Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР – Русе и съседът му се връщали от ресторант и били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.

Аз не знаех, че е полицай. Той се представи след като свърши целия инцидент, заяви Кирил Гочев –  четвъртият обвиняем на когото  бе осигурена служебна защита.  Той живее сам след смъртта на майка си и работи като сервитьор на трудов договор в русенски ресторант.  Обвиняемият заяви, че има приятели и работа, на която държи, затова няма намерение да се укрие. 
 По думите му конфликтът е започнат от съседа на старши комисар Кожухаров Георги Димитров, който ги е спрял с обвинения, че се движат с висока скорост и шумно, и се е държал агресивно към младежите. Същият го е ударил през прозореца на колата, Гочев е отвърнал на удара, при опита да излезе от колата е бил блъснат и си е ударил главата в рамката на автомобила. Гочев заяви, че  карал колата с 40 километра в час, не е употребявал алкохол и наркотици.

 По техни думи до инцидентът се е стигнало след провокативни действия от страна на съседа на директора на МВР, Георги Димитров. Той  застанал пред колата на младежите, след което  ударил шамар на шофьора, а в последствие се е намесил и ст.комисар Кожухаров. Синът ми е 54 кг.,  как си представяте, че може да повали един 130 килограмов мъж, каза бащата на Жулиен.

Майката на Жулиен – Назмие Сюлейманова, заяви, че синът ѝ е бил отличник в Средно училище „Васил Левски“ и е искал да стане служител на реда.
Затова и той е настоявал компанията да се прибере по-рано, защото е трябвало да ходи сутринта на учебни занятия. Роднините на Жулиен заявиха, че той е невинен и настояха истината да излезе наяве.

Изненадващо е, че е при такъв тежък побой,  за какъвто бе съобщен от МВР,  след идването на патрулните коли в нощта срещу 4 септември,  младежите не са били задържани,  а само разпитани.    Арестувани са чак на следващият ден,  съобщиха родителите.

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров.  Нанесъл удари на публично място пред много лица, включително деца.

В ареста остана и  Виктор Иванов, на 19 години, е обвинен за хулиганство, което се изразява в непристойни действие, грубо нарушаване на обществения ред и обидни думи.

Адвокатът му отбеляза, че хулиганството на Иванов се е изразявало само в размяна на обидни думи и поиска домашен арест или парична гаранция. Младежът заяви, че е служител в заложна къща, където след обучение през август от началото на септември работи на трудов договор.

По-късно съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. С това по искане на Окръжна прокуратура – Русе са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на всеки от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган – директора на Областната дирукция на МВР-Русе.

Съдия Милена Пейчева остави в ареста и  15-годишния ученик Станислав А., тъй като по думите ѝ е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

Преди ден,  вътрешният министър Митов  каза, че  очаква от съда да приложи цялата строгост  на закона.

Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе, публикува във Фейсбук разследвящият сайт BIRD.BG.

На нея се вижда  колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица, посочва изданието.   Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория „Муха“, пише изданието.

Четвъртият снима.

Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му.  Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което е  заличено) гледа отстрани.

BIRD отново пита  защо в сводката на #МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани.

Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден.

По информация на BIRD.BG те са били сериозно малтретирани в ареста, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа  в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник.

Властта крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите.

Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите,  пише BURD.

 

