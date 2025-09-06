ОС – Русе остави в ареста 19-годишният Жулиен Кязимов, после и останалите трима, обвинени за побой на полицейски шеф

Окръжният съд в Русе задържа под стража четиримата младежи, обвинени за побоя над директора на областната дирекция Николай Кожухаров.
Преди обяд бе задържан 18- годишният студент Жулиен Кязимов.
По време на заседанието става ясно, че той е студент в специалност“ Противодействие на престъпността” в русенския университет.
Прокурорът Иво Георгиев разказа версията на прокуратурата, че Кожухаров и съседът му Георги Димитров, докато били със своите семейства и деца, са опитали да спрат движещата се с висока скорост и по начин застрашаващ преминаващите по улица „Мостова“ кола, в която са били обвиняемите.
Това е било посрещнато с агресия и обиди от младежите. Димитров е бил ударен с шофьорската врата на автомобила и двама са нападнали него, както и опиталия се да ги спре полицейски директор, въпреки че се е представил като такъв, сочи още обвинението. Прокурорът отбеляза, че Жулиен е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Кожухаров и хулиганство.Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на ком. Кожухаров.
Според адвокатката на Жулиен Кязимов – Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.
Обратно на прокурора, защитата твърди, че инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.
Пред съда защитата на Кязимов заяви, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.
Защитата поиска мярката на Кязъмов да е „домашен арест“.
Родителите на Жулиен Кязимов разказаха пред журналити, че техният син не е лош човек, а 18-годишното момче е пълен отличник.
Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР – Русе и съседът му се връщали от ресторант и били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.
По техни думи до инцидентът се е стигнало след провокативни действия от страна на съседа на директора на МВР, Георги Димитров. Той застанал пред колата на младежите, след което ударил шамар на шофьора, а в последствие се е намесил и ст.комисар Кожухаров. Синът ми е 54 кг., как си представяте, че може да повали един 130 килограмов мъж, каза бащата на Жулиен.
Изненадващо е, че е при такъв тежък побой, за какъвто бе съобщен от МВР, след идването на патрулните коли в нощта срещу 4 септември, младежите не са били задържани, а само разпитани. Арестувани са чак на следващият ден, съобщиха родителите.
Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл удари на публично място пред много лица, включително деца.
В ареста остана и Виктор Иванов, на 19 години, е обвинен за хулиганство, което се изразява в непристойни действие, грубо нарушаване на обществения ред и обидни думи.
Адвокатът му отбеляза, че хулиганството на Иванов се е изразявало само в размяна на обидни думи и поиска домашен арест или парична гаранция. Младежът заяви, че е служител в заложна къща, където след обучение през август от началото на септември работи на трудов договор.
По-късно съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. С това по искане на Окръжна прокуратура – Русе са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на всеки от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган – директора на Областната дирукция на МВР-Русе.
Съдия Милена Пейчева остави в ареста и 15-годишния ученик Станислав А., тъй като по думите ѝ е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.
Преди ден, вътрешният министър Митов каза, че очаква от съда да приложи цялата строгост на закона.
Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе, публикува във Фейсбук разследвящият сайт BIRD.BG.
На нея се вижда колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица, посочва изданието. Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория „Муха“, пише изданието.
Четвъртият снима.
Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му. Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което е заличено) гледа отстрани.
BIRD отново пита защо в сводката на #МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани.
Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден.
По информация на BIRD.BG те са били сериозно малтретирани в ареста, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник.
Властта крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите.
Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите, пише BURD.