СГС остави в ареста 22-годишният младеж, предизвикал дерайлирането на трамвай в столицата

СГС остави за постоянно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който задвижи трамвай през прозореца и предизвика дерайлирането й в ранните часове на 2 септември.

Ускорената мотриса по линия 22 предизвика сериозни материални щети, а свидетел по делото, чиито показания бяха прочетени от съдията, твърди, че „на магия“ е прибрал автомобила си съвсем близо до тротоара и само заради това е останал невредим.

От свидетелските показания става ясно, че основната причина за извършеното е опит да се открадне кутия цигари от кабината на ватмана, който в това време е бил извън трамвая и е отивал да си купи кафе.

На 2 септември около 5 сутринта трамвай дерайлира на кръстовището пред румънското посолство, помете няколко коли и стълб и разруши част от подлеза, като по чудо нямаше пострадали. По-късно стана ясно, че 22-годишният мъж е причинил потеглянето на превозното средство и беше задържан.

В кръвна проба на обвиняемия са намерени следи от наркотици и алкохол.

Даниел Терзиев е с условна присъда, влязла в сила на 20 май. Той е със средно образование и работа на трудов договор. Живее с баба си, която според защитата му е с влошено здравословно състояние. Майка му е починала още в ранните му детски години, баща му живее в Германия.

Инцидентът предизвика сериозна обществена реакция, а транспортната комисия към Столичния общински съвет се събра на извънредно заседание, от което стана ясно, че ватманът ще бъде санкциониран с предупреждение за уволнение или уволнение, като се предложи и допълнителни мерки за засилване на сигурността.