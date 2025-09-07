От днес поемам защитата на 15-годишното момче, което е обвинено за хулиганство и тежка телесна повреда с още трима над полицейския шеф от Русе. Това съобщи във Фейсбук адвокат Методи Лалов, бивш шеф на Софийския районен съд.

Главната ми задача е да осигуря на детето справедлив процес, казва адвокатът.

Cъдия Mилeнa Πeйчeвa от ОС Русе вчера ocтaви в apecтa 15-гoдишния yчeниĸ Cтaниcлaв A., тъй ĸaтo пo дyмитe ѝ e нaлицe peaлнa oпacнocт дa ce yĸpиe и дa извъpши дpyгo пpecтъплeниe. Πoдoбнa мяpĸa нa нeпълнoлeтeн ce нaлaгa в изĸлючитeлни cлyчaи, нo cпopeд cъдa cлyчaят e имeннo тaĸъв.

В ареста останаха и останалите трима обвиняеми, от показанията на които стана ясно, че скандалът е провокаран от съсед на МВР – директора, който пръв замахнал и ударил шофьора на автомобила.

Директорът на РДВР се е легитимирал не в началото, както съобщи полицията, а едва след като разпрата утихнала. След скандала вечерта, четиримата са били пуснати , след като им били взети проби за алкохол и наркотици, Николай Кожухаров не е имал претенции.

Младежите са арестувани на другия ден сутринта, когато той постъпва в болница.

„Ще дам всичко от себе си това да се случи, защото всеки има право на защита и всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Няма да оставя без реакция и стремежите на прокуратурата и МВР да настройват общественото мнение по начин, както им изнася и в разрез с доказателствата по делото.

Щом те си позволяват да говорят публично, защитата също ще прави това, когато намери за добре и в интерес на обвиняемия.

Утре ще подам жалба срещу безобразното определение на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд – Русе за задържането под стража на момчето.

На 12 септември ще се явя пред Апелативен съд – Велико Търново, за когато в 11:30 часа е насрочено заседанието пред въззивния съд по мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Несъмнено е, че всеки трябва да отговаря за стореното, но това може да стане след провеждане на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и след стриктно спазване на закона и влязла в сила присъда“, заключава Методи Лалов.