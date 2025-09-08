Бившият зам. кмет на Варна Диан Иванов получил заплахи за живота, след като се отказал от показанията си срещу Благомир Коцев

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който се отказа от показанията си срещу кмета на Варна Благомир Коцев и след това изчезна от публичното пространство, написа във Фейсбук, че е получил заплахи за живота си. Това е станало веднага след като депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск.

Иванов напомня, че е поискал да бъде разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Всичко това той посочил в социалната мрежа, но постът бил свален.

„Не от мен и поради причина, която остава неясна за мен. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители“, пише Иванов.

На 16 юли бившият заместник на Коцев в Община Варна публикува заявлението си до СГП, в което се отказва от показанията си по делото срещу Коцев, защото са „неверни, тъй като същите са дадени под натиск от служители на КПК-гр. София.“

По-късно постът му във Фейсбук действително изчезна.

Диан Иванов заявява, че не се е крил – през цялото време бил в дома си. Но до ден днешен нито една институции не се е свързала с него, „за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания“.

„Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели. Предстои да разберем какво ще се случи с мен…“, пише заместникът на Благомир Коцев.

Кметът на Варна Коцев е разследван по свидетелства на местната бизнесдама Пламенка Димитрова, която загубила от общината обществена поръчка за 1,5 млн. лв. за изхранване на деца в неравностойно положение. Заедно с „договорите“ към поръчката общата стойност възлизала на 5 милиона. През последните 11 години тя е била неизменния печеливш на обществените поръчки на общината – това стана ясно по време на заседанията на мерките за неотколение на варненския градоначланик.

На 18 юли САС потвърди ареста на Благомир Коцев и двама от съветнициет му, което предизвика буря от негодувание и протести в София и Варна.

Димитрова твърди, че кметът и общински съветници от неговата партия са ѝ поискали неназован процент от поръчката и отделно друга сума за финансиране на партията, за да продължи бизнесът ѝ да съществува. В показанията й няма директни доказателства за изнудване от Коцев.

Диан Иванов бе вторият ключов свидетел срещу кмета, но обяви, че дадените от него показания са дадени под натиск на КПК., а прокуратурата отказа да го преразпита преди апелавния съд да разгледа задържането на Коцев и общинските съветници.

Очаква се утре да стане известен съдебният състав, който ще гледа искането на защитата за промяна на задържането на Благомир Коцев.