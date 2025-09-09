Американски апелативен съд потвърди обезщетение от 83 млн. долара, които Доналд Тръмп трябва да плати за оклеветяване

Последни новини
De Fakto 09.09.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 190 Прегледа

Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес.

По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.

През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден.

